Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі вночі зафіксовано 10 влучань — є загиблі та поранені

У Запоріжжі вночі зафіксовано 10 влучань — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 07:28
Атака на Запоріжжя в ніч проти 5 жовтня — без світла залишились 73 тисячі абонентів
Пожежа після влучань. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя. По місту зафіксовано щонайменше 10 влучань.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров у неділю, 5 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Також вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.

"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція.  Дякую всім, хто зараз допомагає запоріжцям оговтатися після цієї ночі", додав Федоров.

багатоповерхівка війна
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Запорізька ОВА

Тисячі абонентів залишились без світла

Зазначається, що понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.

"Без світла понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад шість тисяч — Запорізького району", йдеться в повідомленні. 

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення до кінця доби.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Україну. Наслідки ще уточнюються.

Вибухи, зокрема, було чутни у Вишгородського, Бучанському та Броварському районах.

Запоріжжя окупанти ракети війна в Україні енергетика
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації