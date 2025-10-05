Атака на Запоріжжя в ніч проти 5 жовтня — без світла залишились 73 тисячі абонентів

Пожежа після влучань. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя. По місту зафіксовано щонайменше 10 влучань.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров у неділю, 5 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро — поранені. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Також вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.

"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція. Дякую всім, хто зараз допомагає запоріжцям оговтатися після цієї ночі", — додав Федоров.

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Запорізька ОВА

Тисячі абонентів залишились без світла

Зазначається, що понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.

"Без світла понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад шість тисяч — Запорізького району", — йдеться в повідомленні.

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення — до кінця доби.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Україну. Наслідки ще уточнюються.

Вибухи, зокрема, було чутни у Вишгородського, Бучанському та Броварському районах.