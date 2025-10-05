Через атаку на Україну Польща піднімала авіацію 5 жовтня

Польща вночі піднімала винищувачі — названо причину
Сьогодні вранці Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща у соцмережі X у неділю, 5 жовтня.
Чому Польща піднімала авіацію
"Увага: у ніч з 4 на 5 жовтня 2025 року Російська Федерація вкотре завдала ударів по цілях, розташованих на території України. Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало всі необхідні процедури", — йдеться в заяві.
Також в командуванні поінформували, що у повітряному просторі інтенсивно діяли польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в готовність.
"Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози", — зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня РФ здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні. Вибухи, зокрема, лунали в Одесі, Києві та Львові.
Також за ніч 10 влучань відбулося у Запоріжжі.
