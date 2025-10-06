Зеленский заявил, что Украина будет в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на все препятствия со стороны Венгрии, Украина обязательно вступит в Европейский Союз. По его словам, процесс уже необратим.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов в понедельник, 6 октября, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Зеленский о членстве Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без". Ведь, как подчеркнул глава государства, это выбор украинского народа.

Украинский лидер убежден, что большинство венгров поддерживают его. По его словам, премьер Венгрии Виктор Орбан сегодня единственный, кто тормозит процесс, но этот процесс — необратим.

Президент отметил, что Украина выполняет все технические условия, борется не только за свою свободу, но и за безопасность всей Европы, делится опытом и сдерживает общие угрозы.

"Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время... Только в истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС, был он, именно этот человек.

Поэтому или изменение процедуры, и здесь мы будем тогда обращаться, безусловно, к Нидерландам, и не только к Нидерландам, потому что это вопрос также поддержки этого. Или идем по процедуре обычной, и надо всем странам давить на премьер-министра Венгрии, потому что он не имеет права блокировать Украину, если Украина все выполняет согласно соответствующему процессу", — сказал Зеленский.

