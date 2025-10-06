Зеленський заявив, що Україна буде в ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри всі перешкоди з боку Угорщини, Україна обов'язково вступить до Європейського Союзу. За його словами, процес вже незворотний.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Нідерландів у понеділок, 6 жовтня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Зеленський про членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без". Адже, як наголосив глава держави, це вибір українського народу.

Український лідер переконаний, що більшість угорців підтримують його. За його словами, прем’єр Угорщини Віктор Орбан сьогодні єдиний, хто гальмує процес, але цей процес — незворотний.

Президент зауважив, що Україна виконує всі технічні умови, бореться не лише за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи, ділиться досвідом і стримує спільні загрози.

"Це просто несправедливо розказувати байки про Україну. І це робить сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час... Тільки в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС, був він, саме ця людина.

Тому або зміна процедури, і тут ми будемо тоді звертатися, безумовно, до Нідерландів, і не тільки до Нідерландів, тому що це питання також підтримки цього. Або йдемо по процедурі звичайній, і треба всім країнам тиснути на прем'єр-міністра Угорщини, тому що він не має права блокувати Україну, якщо Україна все виконує згідно з відповідним процесом", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський жорстко відповів на спроби Орбана блокувати вступ України до Євросоюзу.

Нещодавно стало відомо, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС.