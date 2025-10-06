Зеленський пояснив, від чого залежить швидкість передачі ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує активно зміцнювати протиповітряну оборону, яка є головним елементом захисту держави від ракетних атак, особливо в зимовий період. Наразі у цьому активно допомагають країни-партнери, які закуповують системи ППО для України.

Про це, зокрема, Володимир Зеленський заявив під час розмови з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець на пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Скофом.

Глава держави наголосив, що нині Україна закуповує більшість ракет і систем ППО у США в межах спеціальної програми. Водночас фінансування цього проєкту забезпечують кілька ключових країн-партнерів.

"Те, що ми купуємо ракети в більшості своїй, ми це беремо в США. Тут усе залежить від наповнення коридору торгу, від програми, по якій ми купуємо ППО у США. Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють ціну цього захисту і ціну життя в Україні взимку. Передусім це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія", — пояснив він.

Президент уточнив, що саме ці країни зробили головні внески у фінансування програми, за якою Україна закуповує дефіцитні системи, доступні лише в США. До підтримки також долучилися балтійські держави, хоч і з меншими сумами, що, за словами Зеленського, зумовлено різницею в бюджетах країн.

"Всі інші країни європейські, і не тільки європейські, але вони також на нашому боці. Але якщо ми говоримо про конкретику, я вам назвав країни, які дають на аеродефенс гроші. І скажу вам чесно, ми почали говорити з цими країнами щодо другого кола. Другого етапу їх внесків. Тому що ми не бачимо швидкості від інших країн. На жаль", — сказав Зеленський.

Зеленський заперечує, що США нібито блокують поставки

Зеленський також повідомив, що США не блокували постачання озброєнь, попри фінансові труднощі та внутрішньополітичні процеси.

"Поставки у нас є. Американці нічого не заблокували. До речі, я знаю, що було в засобах масової інформації, що є шатдаун, деякі виклики. Вони не заблокували поставки в Україну. Це важливо", — пояснив президент.

За словами президента, постачання систем протиповітряної оборони триває, зокрема Україна отримує Patriot, NASAMS, IRIS-T та інші сучасні комплекси.

"Це хочеться робити швидше, але я вам сказав, від чого це залежить. На сьогодні виключно від фінансів. Тому щ, в принципі, американці розблокували можливості закупівлі", — акцентував глава країни.

Він додав, що Україна веде переговори про розширення джерел фінансування ППО, зокрема розраховує на використання заморожених російських активів.

"Я розраховую на заморожені активи, скажу вам чесно, дивлячись на те, з якою швидкістю з’являються гроші", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, за аналітикою дослідників, Росія значно наростила частоту та силу повітряних атак по Україні.

Також військовослужбовці ЗСУ звернули увагу, що збивати російські ударні дрони стало ще важче і російські війська тестують нові тактики та схему запуску повітряних цілей.