Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США не блокировали оружие для Украины — Зеленский назвал проблему

США не блокировали оружие для Украины — Зеленский назвал проблему

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 15:05
Зеленский объяснил от чего зависит скорость передачи ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает активно укреплять противовоздушную оборону, которая является главным элементом защиты государства от ракетных атак, особенно в зимний период. Сейчас в этом активно помогают страны-партнеры, которые закупают системы ПВО для Украины.

Об этом в частности Владимир Зеленский заявил во время разговора с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Скофом.

Реклама
Читайте также:

Зеленский объяснил от чего зависит скорость поставок систем ПВО Украине

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина закупает большинство ракет и систем ПВО в США в рамках специальной программы. В то же время финансирование этого проекта обеспечивают несколько ключевых стран-партнеров.

"То, что мы покупаем ракеты в большинстве своем, мы это берем у США. Здесь все зависит от наполнения коридора торга, от программы, по которой мы покупаем ПВО у США. Здесь есть очень ответственные страны, которые понимают цену этой защиты и цену жизни в Украине зимой. Прежде всего, это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия", — пояснил он.

Президент уточнил, что именно эти страны сделали главные взносы в финансирование программы, по которой Украина закупает дефицитные системы, доступные только в США. К поддержке также присоединились балтийские государства, хоть и с меньшими суммами, что, по словам Зеленского, обусловлено разницей в бюджетах стран.

"Все остальные страны европейские и не только европейские, но они также на нашей стороне. Но если мы говорим о конкретике, я вам назвал страны, которые дают на аэродефенс деньги. И скажу вам честно, мы начали говорить с этими странами относительно второго круга. Второго этапа их взносов. Потому что мы не видим скорости от других стран. К сожалению", — сказал Зеленский.

Зеленский отрицает, что США якобы блокируют поставки

Зеленский также сообщил, что США не блокировали поставки вооружений, несмотря на финансовые трудности и внутриполитические процессы.

"Поставки у нас есть. Американцы ничего не заблокировали. Кстати, я знаю, что было в средствах массовой информации, что есть шатдаун, некоторые вызовы. Они не заблокировали поставки в Украину. Это важно", — пояснил президент.

По словам президента, поставки систем противовоздушной обороны продолжаются, в частности Украина получает Patriot, NASAMS, IRIS-T и другие современные комплексы.

"Это хочется делать быстрее, но я вам сказал, от чего это зависит. На сегодня исключительно от финансов. Потому что, в принципе, американцы разблокировали возможности закупки", — акцентировал глава страны.

Он добавил, что Украина ведет переговоры о расширении источников финансирования ПВО, в частности рассчитывает на использование замороженных российских активов.

"Я рассчитываю на замороженные активы, скажу вам честно, глядя на то, с какой скоростью появляются деньги", — отметил глава государства.

Напомним, по аналитике исследователей, Россия значительно нарастила частоту и силу воздушных атак по Украине.

Также военнослужащие ВСУ обратили внимание, что сбивать российские ударные дроны стало еще труднее и российские войска тестируют новые тактики и схему запуска воздушных целей.

Владимир Зеленский США оружие ПВО Patriot
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации