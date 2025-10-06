Зеленский объяснил от чего зависит скорость передачи ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает активно укреплять противовоздушную оборону, которая является главным элементом защиты государства от ракетных атак, особенно в зимний период. Сейчас в этом активно помогают страны-партнеры, которые закупают системы ПВО для Украины.

Об этом в частности Владимир Зеленский заявил во время разговора с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Скофом.

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина закупает большинство ракет и систем ПВО в США в рамках специальной программы. В то же время финансирование этого проекта обеспечивают несколько ключевых стран-партнеров.

"То, что мы покупаем ракеты в большинстве своем, мы это берем у США. Здесь все зависит от наполнения коридора торга, от программы, по которой мы покупаем ПВО у США. Здесь есть очень ответственные страны, которые понимают цену этой защиты и цену жизни в Украине зимой. Прежде всего, это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия", — пояснил он.

Президент уточнил, что именно эти страны сделали главные взносы в финансирование программы, по которой Украина закупает дефицитные системы, доступные только в США. К поддержке также присоединились балтийские государства, хоть и с меньшими суммами, что, по словам Зеленского, обусловлено разницей в бюджетах стран.

"Все остальные страны европейские и не только европейские, но они также на нашей стороне. Но если мы говорим о конкретике, я вам назвал страны, которые дают на аэродефенс деньги. И скажу вам честно, мы начали говорить с этими странами относительно второго круга. Второго этапа их взносов. Потому что мы не видим скорости от других стран. К сожалению", — сказал Зеленский.

Зеленский отрицает, что США якобы блокируют поставки

Зеленский также сообщил, что США не блокировали поставки вооружений, несмотря на финансовые трудности и внутриполитические процессы.

"Поставки у нас есть. Американцы ничего не заблокировали. Кстати, я знаю, что было в средствах массовой информации, что есть шатдаун, некоторые вызовы. Они не заблокировали поставки в Украину. Это важно", — пояснил президент.

По словам президента, поставки систем противовоздушной обороны продолжаются, в частности Украина получает Patriot, NASAMS, IRIS-T и другие современные комплексы.

"Это хочется делать быстрее, но я вам сказал, от чего это зависит. На сегодня исключительно от финансов. Потому что, в принципе, американцы разблокировали возможности закупки", — акцентировал глава страны.

Он добавил, что Украина ведет переговоры о расширении источников финансирования ПВО, в частности рассчитывает на использование замороженных российских активов.

"Я рассчитываю на замороженные активы, скажу вам честно, глядя на то, с какой скоростью появляются деньги", — отметил глава государства.

Напомним, по аналитике исследователей, Россия значительно нарастила частоту и силу воздушных атак по Украине.

Также военнослужащие ВСУ обратили внимание, что сбивать российские ударные дроны стало еще труднее и российские войска тестируют новые тактики и схему запуска воздушных целей.