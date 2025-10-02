Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине в сентябре

Мобильные группы ПВО сбивают дроны. Фото: Генштаб ВСУ

Россия усилила свои удары дальнего радиуса действия по Украине в сентябре. За это время было выпущено 5 638 беспилотников и 185 ракет, что на 36% больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом свидетельствуют данные анализа Agence France-Presse (AFP).

Самая масштабная атака с начала войны

Отмечается, что в сентябре также была зафиксирована самая масштабная атака с начала войны — 810 дронов в ночь с 6 на 7 сентября.

"Это массированная бомбардировка поразила штаб-квартиру украинского правительства в центре Киева, что стало первым таким ударом с начала войны", — говорится в сообщении.

Воздушные силы Украины тогда сбили или перехватили 87% российских беспилотников и 68% ракет во время этих ночных атак. Для противодействия им были использованы истребители, вертолеты, мобильные подразделения ПВО, средства РЭБ и новое оружие — дроны-перехватчики.

В то же время сообщается, что в августе количество российских ударов уменьшилось на треть по сравнению с июлем на фоне дипломатических усилий Дональда Трампа по установлению мира.

Напомним, в течение суток РФ 587 раз атаковала 13 населенных пунктов Запорожской области. Ранения получил человек.

Также в результате атаки оккупантов в Киевской области загорелся санаторий.