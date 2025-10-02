Атака на Запорожье 2 октября — нанесено 587 ударов, что известно о раненых

Спасатели ликвидируют пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в течение суток нанесли 587 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В Васильевском районе ранения получил 73-летний мужчина.

Об этом сообщил глава местной ОГА Иван Федоров в четверг, 2 октября.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Отмечается, что РФ осуществила пять авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному, Полтавке и Горькому.

Было применено 380 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV). Они атаковали Плавни, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Полтавку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Волшебное и Белогорье.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Из РСЗО оккупанты совершили пять обстрелов по территории Плавней, Полтавки и Новоандреевки.

"197 артиллерийских ударов нанесено по территории Магдалиновки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Полтавки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Белогорья", — говорится в сообщении.

Поступило 13 сообщений о повреждении домов и хозяйственных построек.

Напомним, оккупанты также атаковали энергетическую инфраструктуру на Киевщине. Две области частично остались без света.

В Харькове под обстрел попал крупнейший в Восточной Европе рынок. Там возник пожар.