Атака на Запорожье 2 октября — нанесено 587 ударов, что известно о раненых

РФ за сутки почти 600 раз ударила по Запорожью — есть раненый
Российские оккупанты в течение суток нанесли 587 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В Васильевском районе ранения получил 73-летний мужчина.
Об этом сообщил глава местной ОГА Иван Федоров в четверг, 2 октября.
Последствия атаки
Отмечается, что РФ осуществила пять авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному, Полтавке и Горькому.
Было применено 380 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV). Они атаковали Плавни, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Полтавку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Волшебное и Белогорье.
Из РСЗО оккупанты совершили пять обстрелов по территории Плавней, Полтавки и Новоандреевки.
"197 артиллерийских ударов нанесено по территории Магдалиновки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Полтавки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Белогорья", — говорится в сообщении.
Поступило 13 сообщений о повреждении домов и хозяйственных построек.
Напомним, оккупанты также атаковали энергетическую инфраструктуру на Киевщине. Две области частично остались без света.
В Харькове под обстрел попал крупнейший в Восточной Европе рынок. Там возник пожар.
