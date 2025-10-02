Атака на Запоріжжя 2 жовтня — завдано 587 ударів, що відомо про поранених

Рятувальники ліквідовують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти протягом доби завдали 587 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. У Василівському районі поранення отримав 73-річний чоловік.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров у четвер, 2 жовтня.

Наслідки атаки

Зазначається, що РФ здійснила п'ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Полтавці та Гіркому.

Було застосовано 380 БпЛА різної модифікації (переважно FPV). Вони атакували Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Полтавку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Із РСЗВ окупанти здійснили п'ять обстрілів по території Плавнів, Полтавки та Новоандріївки.

"197 артилерійських ударів нанесено по території Магдалинівки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Полтавки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я", — йдеться в повідомленні.

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків та господарчих споруд.

