Україна
Головна Новини дня РФ за добу майже 600 разів вдарила по Запоріжжю — є поранений

РФ за добу майже 600 разів вдарила по Запоріжжю — є поранений

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 07:44
Атака на Запоріжжя 2 жовтня — завдано 587 ударів, що відомо про поранених
Рятувальники ліквідовують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти протягом доби завдали 587 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. У Василівському районі поранення отримав 73-річний чоловік. 

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Наслідки атаки

Зазначається, що РФ здійснила п'ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Полтавці та Гіркому.

Було застосовано 380 БпЛА різної модифікації (переважно FPV). Вони атакували Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Полтавку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.

Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Із РСЗВ окупанти здійснили п'ять обстрілів по території Плавнів, Полтавки та Новоандріївки.

"197 артилерійських ударів нанесено по території Магдалинівки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Полтавки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я", — йдеться в повідомленні.

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків та господарчих споруд.

Нагадаємо, окупанти також атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині. Дві області частково залишились без світла.

У Харкові під обстріл потрапив найбільший у Східній Європі ринок. Там виникла пожежа.

Запоріжжя обстріли окупанти війна в Україні поранення
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
