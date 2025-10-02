Скільки ракет і дронів РФ випустила по Україні в вересні

Мобільні групи ППО збивають дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія посилила свої удари далекого радіусу дії по Україні у вересні. За цей час було випущено 5 638 безпілотників та 185 ракет, що на 36% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це свідчать дані аналізу Agence France-Presse (AFP).

Реклама

Читайте також:

Наймасштабніша атака з початку війни

Зазначається, що у вересні також була зафіксована наймасштабніша атака з початку війни — 810 дронів у ніч з 6 на 7 вересня.

"Це масоване бомбардування вразило штаб-квартиру українського уряду в центрі Києва, що стало першим таким ударом з початку війни", — йдеться в повідомленні.

Повітряні сили України тоді збили або перехопили 87% російських безпілотників і 68% ракет під час цих нічних атак. Для протидії їм були використані винищувачі, гелікоптери, мобільні підрозділи ППО, засоби РЕБ та нова зброя — дрони-перехоплювачі.

Водночас повідомляється, що в серпні кількість російських ударів зменшилася на третину порівняно з липнем на тлі дипломатичних зусиль Дональда Трампа зі встановлення миру.

Нагадаємо, протягом доби РФ 587 разів атакувала 13 населених пунктів Запорізької області. Поранення отримав чоловік.

Також внаслідок атаки окупантів на Київщині загорівся санаторій.