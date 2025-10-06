Видео
Главная Новости дня Ночной удар РФ — Игнат раскрыл новую тактику оккупантов

Ночной удар РФ — Игнат раскрыл новую тактику оккупантов

Дата публикации 6 октября 2025 07:27
Россия атаковала Украину комбинированным ударом в ночь на 5 октября - Игнат
Юрий Игнат. Юрий Игнат / Facebook

Российская армия в ночь на воскресенье, 5 октября, нанесла по Украине масштабный комбинированный удар с применением ракет и дронов различного типа. Атака происходила с разных направлений и фактически окружила страну полукольцом.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Россия нанесла комбинированный удар по Украине

Во время ночной атаки россияне выпустили ракеты воздушного, морского и наземного базирования, в том числе Искандер К, Калибр, Х-101 и две аэробаллистические "Кинжалы". Основное направление удара было направлено на Львовщину, где прозвучали многочисленные взрывы. По словам Игната, характер атаки соответствует типичной тактике врага последних недель.

Он отметил, что это был "типичный комбинированный удар" с привлечением нескольких типов вооружения, которые враг запускает с разных платформ. Игнат подчеркнул, что подобные атаки становятся регулярными, и Россия продолжает менять маршруты, чтобы усложнить работу украинской ПВО.

"Враг использует различные тактические приемы, маршруты. Огромное количество средств пролетает с разных направлений, окружая полукольцом Украину", — сообщил представитель Воздушных сил.

По словам Игната, подобная тактика уже применялась во время предыдущих массированных ударов, в частности по Киеву. РФ сознательно концентрирует большие силы на отдельных регионах, чтобы создать максимальную нагрузку на систему противовоздушной обороны. Он отметил, что несмотря на сложность обстановки, большинство ракет удалось уничтожить, но риски для гражданского населения остаются высокими.

Напомним, что в ночь на 5 октября российские войска нанесли мощный удар по Львову, вызвав масштабные разрушения — это прокомментировал городской голова Андрей Садовый для Новини.LIVE.

Ранее мы также информировали, что в результате массированной комбинированной атаки 5 октября часть Львова осталась без электроснабжения.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
