Росія атакувала Україну комбінованим ударом у ніч на 5 жовтня — Ігнат

Російська армія у ніч проти неділі, 5 жовтня, завдала по Україні масштабного комбінованого удару із застосуванням ракет і дронів різного типу. Атака відбувалася з різних напрямків і фактично оточила країну напівкільцем.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Росія завдала комбінованого удару по Україні

Під час нічної атаки росіяни випустили ракети повітряного, морського й наземного базування, зокрема Іскандер К, Калібр, Х-101 та дві аеробалістичні "Кинджали". Основний напрямок удару був спрямований на Львівщину, де пролунали численні вибухи. За словами Ігната, характер атаки відповідає типовій тактиці ворога останніх тижнів.

Він зазначив, що це був "типовий комбінований удар" із залученням кількох типів озброєння, які ворог запускає з різних платформ. Ігнат підкреслив, що подібні атаки стають регулярними, і Росія продовжує змінювати маршрути, щоб ускладнити роботу української ППО.

"Ворог використовує різні тактичні прийоми, маршрути. Величезна кількість засобів пролітає з різних напрямків, оточуючи напівкільцем Україну", — повідомив представник Повітряних сил.

За словами Ігната, подібна тактика вже застосовувалася під час попередніх масованих ударів, зокрема по Києву. РФ свідомо концентрує великі сили на окремих регіонах, щоб створити максимальне навантаження на систему протиповітряної оборони. Він наголосив, що попри складність обстановки, більшість ракет вдалося знищити, але ризики для цивільного населення залишаються високими.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня російські війська завдали потужного удару по Львову, спричинивши масштабні руйнування — це прокоментував міський голова Андрій Садовий для Новини.LIVE.

Раніше ми також інформували, що внаслідок масованої комбінованої атаки 5 жовтня частина Львова залишилася без електропостачання.