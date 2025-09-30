Сбивать Шахеды стало сложнее, заявил генерал Гаврилюк

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Фото: mod.gov.ua

Заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что противодействовать российским "Шахедам" становится все сложнее. И во время массированных атак такие дроны дают больший эффект, чем раньше.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

Почему "Шахеды" сбивать теперь сложнее

"В 2023 году, когда их только начинали применять, они имели 4-канальные антенны и были относительно уязвимыми к РЭБ", — рассказал Гаврилюк.

Однако теперь, как говорит генерал, враг устанавливает на беспилотники 16-канальные системы. Они способны менять частоты получаемых сигналов и проходить сквозь зоны подавления. Как проинформировал Гаврилюк, в сочетании с тактикой массированных атак такие дроны дают больший эффект, чем раньше.

Также генерал рассказал, что для отражения атак Украина применяет "многоэшелонные" линии обороны. В эту защиту входят ЗРК, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, средства РЭБ и авиация (в частности, речь об истребителях F-16).

Напомним, что в ночь на 28 сентября россияне выпустили по Украине 595 дронов и 48 ракет. Силам ПВО удалось сбить и подавить 611 воздушных целей — 568 дронов и 43 ракеты.

Также мы писали, что Украина готова присоединится к инициативе "стена дронов", о чем сказал глава Минобороны Денис Шмыгаль. Речь о проекте для защиты восточных стран ЕС от воздушных вторжений РФ.