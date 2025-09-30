Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гаврилюк заявив, що протидіяти "Шахедам" стало складніше

Гаврилюк заявив, що протидіяти "Шахедам" стало складніше

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 04:58
Збивати Шахеди стало складніше, заявив генерал Гаврилюк
Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Фото: mod.gov.ua

Заступник голови Міноборони України Іван Гаврилюк заявив, що протидіяти російським "Шахедам" стає все складніше. І під час масованих атак такі дрони дають більший ефект, ніж раніше.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

Реклама
Читайте також:

Чому "Шахеди" збивати тепер складніше

"У 2023 році, коли їх тільки починали застосувати, вони мали 4-канальні антени і були відносно вразливими до РЕБ", — розповів Гаврилюк.

Однак тепер, як каже генерал, ворог встановлює на безпілотники 16-канальні системи. Вони здатні змінювати частоти одержуваних сигналів та проходити крізь зони придушення. Як поінформував Гаврилюк, у поєднані з тактикою масованих атак такі дрони дають більший ефект, ніж раніше.

Також генерал розповів, що для відбиття атак Україна застосовує "багатоешелонні" лінії оборони. До цього захисту входять ЗРК, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та авіація (зокрема, мова про винищувачі F-16).

Нагадаємо, що у ніч проти 28 вересня росіяни випустили по Україні 595 дронів та 48 ракет. Силам ППО вдалося збити та подавити 611 повітряних цілей — 568 дронів та 43 ракети.

Також ми писали, що Україна готова приєднається до ініціативи "стіна дронів", про що сказав глава Міноборони Денис Шмигаль. Мова про проєкт для захисту східних країн ЄС від повітряних вторгнень РФ.

Міноборони ППО дрон Шахід-136 дрони війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації