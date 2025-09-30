Збивати Шахеди стало складніше, заявив генерал Гаврилюк

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Фото: mod.gov.ua

Заступник голови Міноборони України Іван Гаврилюк заявив, що протидіяти російським "Шахедам" стає все складніше. І під час масованих атак такі дрони дають більший ефект, ніж раніше.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

Чому "Шахеди" збивати тепер складніше

"У 2023 році, коли їх тільки починали застосувати, вони мали 4-канальні антени і були відносно вразливими до РЕБ", — розповів Гаврилюк.

Однак тепер, як каже генерал, ворог встановлює на безпілотники 16-канальні системи. Вони здатні змінювати частоти одержуваних сигналів та проходити крізь зони придушення. Як поінформував Гаврилюк, у поєднані з тактикою масованих атак такі дрони дають більший ефект, ніж раніше.

Також генерал розповів, що для відбиття атак Україна застосовує "багатоешелонні" лінії оборони. До цього захисту входять ЗРК, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та авіація (зокрема, мова про винищувачі F-16).

Нагадаємо, що у ніч проти 28 вересня росіяни випустили по Україні 595 дронів та 48 ракет. Силам ППО вдалося збити та подавити 611 повітряних цілей — 568 дронів та 43 ракети.

Також ми писали, що Україна готова приєднається до ініціативи "стіна дронів", про що сказав глава Міноборони Денис Шмигаль. Мова про проєкт для захисту східних країн ЄС від повітряних вторгнень РФ.