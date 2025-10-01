Україна готова до переговорів з ЄС про членство — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: daycom.com.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС. За його словами, країна зробила це швидше за всіх попередніх кандидатів і якісно підготувалася до відкриття першого кластеру переговорів про вступ.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 1 жовтня.

Зеленський про європейський шлях України

Україна завершила важливий етап у процесі євроінтеграції — внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС. Зеленський наголосив, що країна готова до відкриття першого переговорного кластеру "Основи" та очікує реального прогресу від Євросоюзу. Він підкреслив, що Україна виконала свої зобов’язання і тепер Європа має дотриматися своїх.

"Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу, і ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера "Основи". Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна бореться з ворогом і водночас рухається шляхом реформ, а Молдова вкотре підтвердила свій європейський вибір. Він підкреслив підтримку Західних Балкан та наголосив, що Європа повинна дотримуватися обіцянок так само, як кандидати виконують свої зобов’язання.

