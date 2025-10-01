Зеленський присвоїв ще чотирьом українцям звання Героя України — хто у списку

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще чотирьом громадянам. Почесну відзнаку посмертно отримали Андрій Парубій, Геннадій Афанасьєв, Степан Чубенко та Володимир Вакуленко.

Про це глава держави повідомив у Telegram у середу, 1 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський присвоїв звання "Герой України"

З нагоди Дня захисників і захисниць України президент підписав укази про присвоєння звання "Герой України" чотирьом українцям, які відстоювали інтереси та незалежність держави.

Найвище державну нагороду посмертно отримали громадський і політичний діяч Андрій Парубій, політв'язень Кремля і військовослужбовець Геннадій Афанасьєв, школяр Степан Чубенко та поет-воїн Володимир Вакуленко.

"Це були особливі люди. І вони теж були захисниками — захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни — Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії", — зазначив Зеленський.

Геннадій Афанасьєв — активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, політв'язень, публіцист, військовий ЗСУ, який загинув у 2022 році поблизу Білогорівки;

Степан Чубенко — український школяр, якого 2014 року закатували й розстріляли проросійські бойовики на тимчасово окупованій Донеччині;

Володимир Вакуленко — український поет і дитячий письменник, якого росіяни вбили у травні 2022 року під час окупації Ізюму, що на Харківщині.

Андрій Парубій — активіст, екс-спікер Верховної Ради України та народний депутат, був застрелений у Львові 30 серпня 2025 року.

Як зазначив президент, від початку повномасштабної війни звання Героя України присвоювали виключно військовим — українським захисникам, які проявили надзвичайну мужність у боях, обороні держави, її позицій та громадян. На сьогодні це звання отримали 722 воїни, з яких 445 — посмертно.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав воїнів з Днем захисників і захисниць України. Під час урочистого заходу президент подякував тим, хто відстоює незалежність, та вручив державні нагороди.

Крім того, 1 жовтня президент України присвоїв відзнаку "Місто-герой" 16 містам.