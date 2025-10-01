Видео
Главная Новости дня Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще четырем украинцам

Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще четырем украинцам

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 13:53
Зеленский присвоил еще четырем украинцам звание Героя Украины — кто в списке
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще четырем гражданам. Почетную награду посмертно получили Андрей Парубий, Геннадий Афанасьев, Степан Чубенко и Владимир Вакуленко.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 1 октября.

Читайте также:

Зеленский присвоил звание "Герой Украины"

По случаю Дня защитников и защитниц Украины президент подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" четырем украинцам, которые отстаивали интересы и независимость государства.

Высшую государственную награду посмертно получили общественный и политический деятель Андрей Парубий, политзаключенный Кремля и военнослужащий Геннадий Афанасьев, школьник Степан Чубенко и поэт-воин Владимир Вакуленко.

"Это были особые люди. И они тоже были защитниками — защитниками идеи Украины, нашей независимости. Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны — Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России", — отметил Зеленский.

  • Геннадий Афанасьев — активист гражданского сопротивления российской оккупации Крыма, политзаключенный, публицист, военный ВСУ, погибший в 2022 году вблизи Белогоровки;
  • Степан Чубенко — украинский школьник, которого в 2014 году замучили и расстреляли пророссийские боевики на временно оккупированной Донецкой области;
  • Владимир Вакуленко — украинский поэт и детский писатель, которого россияне убили в мае 2022 года во время оккупации Изюма, что на Харьковщине.
  • Андрей Парубий — активист, экс-спикер Верховной Рады Украины и народный депутат, был застрелен во Львове 30 августа 2025 года.

Как отметил президент, с начала полномасштабной войны звание Героя Украины присваивали исключительно военным — украинским защитникам, которые проявили необычайное мужество в боях, обороне государства, его позиций и граждан. На сегодня это звание получили 722 воина, из которых 445 — посмертно.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины. Во время торжественного мероприятия президент поблагодарил тех, кто отстаивает независимость, и вручил государственные награды.

Кроме того, 1 октября президент Украины присвоил награду "Город-герой" 16 городам.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
