В Украине присвоили награду "Город-герой" 16 городам — Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении знака отличия "Город-герой Украины". Почетную награду получили 16 городов страны.

Об этом глава государства сообщил во время своего обращения в среду, 1 октября.

Символично в День защитников и защитниц Украины, и Покров Пресвятой Богородицы, президент отметил 16 украинских городов званием "Город-герой", в список вошли:

Павлоград, Никополь, Марганец (Днепропетровская область);

Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск (Донецкая область);

Гуляйполе, Орехов (Запорожская область);

Вознесенск, Баштанка (Николаевская область);

Сумы, Тростянец (Сумская область);

Купянск (Харьковская область);

Староконстантинов (Хмельницкая область).

"Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои — города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства — в полном смысле этих слов. .... Стойкость каждого — это стойкость всей Украины, и героизм народа начинается с храбрости каждого нашего сердца. Я горжусь вами! Честь — представлять такой народ, такие города, такие громады, таких храбрых людей", — сказал президент.

Напомним, сегодня, 1 октября, Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

Кроме того, во время своей речи президент отметил стойкость украинского народа в войне с Россией.