В Украине присвоили награду "Город-герой" 16 городам — Зеленский подписал указ

В Украине отметили 16 городов-героев — Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении знака отличия "Город-герой Украины". Почетную награду получили 16 городов страны.
Об этом глава государства сообщил во время своего обращения в среду, 1 октября.
Зеленский присвоил награду "Город-герой Украины"
Символично в День защитников и защитниц Украины, и Покров Пресвятой Богородицы, президент отметил 16 украинских городов званием "Город-герой", в список вошли:
- Павлоград, Никополь, Марганец (Днепропетровская область);
- Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск (Донецкая область);
- Гуляйполе, Орехов (Запорожская область);
- Вознесенск, Баштанка (Николаевская область);
- Сумы, Тростянец (Сумская область);
- Купянск (Харьковская область);
- Староконстантинов (Хмельницкая область).
"Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои — города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства — в полном смысле этих слов. .... Стойкость каждого — это стойкость всей Украины, и героизм народа начинается с храбрости каждого нашего сердца. Я горжусь вами! Честь — представлять такой народ, такие города, такие громады, таких храбрых людей", — сказал президент.
Напомним, сегодня, 1 октября, Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем защитников и защитниц Украины.
Кроме того, во время своей речи президент отметил стойкость украинского народа в войне с Россией.
