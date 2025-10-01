Видео
Україна
Видео

В Украине отметили 16 городов-героев — Зеленский подписал указ

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 12:14
В Украине присвоили награду "Город-герой" 16 городам — Зеленский подписал указ
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении знака отличия "Город-герой Украины". Почетную награду получили 16 городов страны.

Об этом глава государства сообщил во время своего обращения в среду, 1 октября.

Зеленский присвоил награду "Город-герой Украины"

Символично в День защитников и защитниц Украины, и Покров Пресвятой Богородицы, президент отметил 16 украинских городов званием "Город-герой", в список вошли:

  • Павлоград, Никополь, Марганец (Днепропетровская область);
  • Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск (Донецкая область);
  • Гуляйполе, Орехов (Запорожская область);
  • Вознесенск, Баштанка (Николаевская область);
  • Сумы, Тростянец (Сумская область);
  • Купянск (Харьковская область);
  • Староконстантинов (Хмельницкая область).

"Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои — города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства — в полном смысле этих слов. .... Стойкость каждого — это стойкость всей Украины, и героизм народа начинается с храбрости каждого нашего сердца. Я горжусь вами! Честь — представлять такой народ, такие города, такие громады, таких храбрых людей", — сказал президент.

Напомним, сегодня, 1 октября, Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

Кроме того, во время своей речи президент отметил стойкость украинского народа в войне с Россией.

Владимир Зеленский города Украина указ праздник
Мария Коробова
Мария Коробова
