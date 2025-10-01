Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина выстоит против России — Зеленский в День защитников

Украина выстоит против России — Зеленский в День защитников

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 11:43
Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В среду, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, Президент Владимир Зеленский напомнил о стойкости Украины. Он отметил, что наше государство пережило всех, кто его уничтожал, и сможет сделать это снова.

Об этом украинский лидер сказал во время награждения по случаю Дня защитников и защитниц.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о стойкости и несокрушимости Украины

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, Зеленский напомнил, что Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить.

Президент отметил, что ни одной империи не удалось покорить Украину, а результатом этих попыток было только возрождение Украины.

"День, когда украинцы приветствуют своих защитников и защитниц. День — когда вспоминаем павших воинов. Украина есть на этой земле, и это не подарок, не случайность, не чья-то милость или решение из прошлого. Это заслуга нашего народа, это полученный украинцами результат. Своя государственность, культура и независимость. Люди наши выдержали десятки попыток завоевания нашего государства, завоевания Украины", — сказал президент.

В то же время лидер напомнил, что украинцы прошли через века пропаганды того, что якобы у нас не может быть самостоятельной национальной жизни. Но, как отметил президент, каждая попытка подчинить Украину завершалась лишь тем, что Украина возрождалась.

"Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались. Украина пережила не просто кого-то одного, кто пытался изжить из мира наших людей. Украина пережила всех их, кто этого хотел. Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения, выстоит. Мы обязательно защитим наше государство", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 1 октября президент Зеленский поздравил военных ВСУ с Днем защитников и защитниц Украины.

Ранее мы рассказывали об интересных фактах, истории и важности Дня защитников и защитниц Украины.

Владимир Зеленский День защитников и защитниц Украины война в Украине украинские военные заявление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации