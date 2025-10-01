Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В среду, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, Президент Владимир Зеленский напомнил о стойкости Украины. Он отметил, что наше государство пережило всех, кто его уничтожал, и сможет сделать это снова.

Об этом украинский лидер сказал во время награждения по случаю Дня защитников и защитниц.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о стойкости и несокрушимости Украины

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, Зеленский напомнил, что Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить.

Президент отметил, что ни одной империи не удалось покорить Украину, а результатом этих попыток было только возрождение Украины.

"День, когда украинцы приветствуют своих защитников и защитниц. День — когда вспоминаем павших воинов. Украина есть на этой земле, и это не подарок, не случайность, не чья-то милость или решение из прошлого. Это заслуга нашего народа, это полученный украинцами результат. Своя государственность, культура и независимость. Люди наши выдержали десятки попыток завоевания нашего государства, завоевания Украины", — сказал президент.

В то же время лидер напомнил, что украинцы прошли через века пропаганды того, что якобы у нас не может быть самостоятельной национальной жизни. Но, как отметил президент, каждая попытка подчинить Украину завершалась лишь тем, что Украина возрождалась.

"Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались. Украина пережила не просто кого-то одного, кто пытался изжить из мира наших людей. Украина пережила всех их, кто этого хотел. Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения, выстоит. Мы обязательно защитим наше государство", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 1 октября президент Зеленский поздравил военных ВСУ с Днем защитников и защитниц Украины.

Ранее мы рассказывали об интересных фактах, истории и важности Дня защитников и защитниц Украины.