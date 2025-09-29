Видео
Главная Новости дня Зеленский раскрыл детали успешной контроперации ВСУ — обращение

Зеленский раскрыл детали успешной контроперации ВСУ — обращение

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 21:08
Контрнаступление ВСУ - сколько территорий освободили
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Вооруженным силам Украины в рамках Добропольской контрнаступательной операции уже удалось освободить от российских оккупантов более 174 квадратных километров. Еще более 194 километров были очищены от российских диверсантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Читайте также:

Ситуация на фронте по состоянию на вечер 29 сентября

Глава государства рассказал, что сегодня на заседании ставки Верховного главнокомандующего обсудил с военными оперативную ситуацию на фронте и заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ.

"Добропольская контрнаступательная операция продолжается. Я хочу поблагодарить все наши задействованные подразделения за эффективность. Российские потери только в рамках этой операции почти 3200 человек, и большинство — безвозвратные потери", — сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что непростой является ситуация в Купянске и в районах на стыке Донецкой и Днепровской областей.

"Непросто там, но важно, что украинские воины, наши подразделения делают все необходимое для защиты позиций. Хочу сегодня также отметить наших ребят, которые сбили "ефпивишкой" российский военный вертолет. Многих украинцев этот результат вдохновил. Расчет FPV-батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады — спасибо вам, ребята!", — добавил он.

По словам президента, у Ставке приняли участие и производители отечественного дальнобойного оружия.

"Ключевой вопрос  объемы производства. Министерство обороны Украины и другие чиновники, наши Силы обороны и безопасности, а также все основные компании производители украинских дронов и ракет были сегодня в разговоре. Именно такой формат работает лучше всего когда все в одном разговоре, все вовлечены в подготовку важных решений", — рассказал он.

Глава государства отметил, что некоторые виды вооружения у Украины в избытке, поэтому экспорт оружия может дать стране дополнительные финансы.

"Работаем и в вопросе экспорта — контролируемого экспорта нашего оружия, некоторых видов, которые у нас в профиците, что может действительно дать Украине дополнительные финансы на производство дефицитных вещей, которые так нужны на фронте сейчас, и тех, которые лучше показали себя в ударах вглубь российской территории. Уже есть договоренности по Европа и также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, как оккупанты маскируют свое перемещение на фронте.

Также мы публиковали видео сбития российского Ми-8 FPV-дроном.

Владимир Зеленский ВСУ контрнаступление ВСУ война в Украине фронт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
