Главная Новости дня Россияне пытаются продвигаться в "плащах-невидимках" на фронте

Россияне пытаются продвигаться в "плащах-невидимках" на фронте

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 14:44
Российские войска пытаются маскироваться тепловыми плащами
Российские войска перемещаются на фронте. Фото иллюстративное: кадр из видео

На Ореховском направлении фронта ситуация остается контролируемой: российские войска не смогли существенно продвинуться и действуют преимущественно небольшими штурмовыми группами. Кроме того, оккупанты идут "в поход" ночью или в сумерках и пытаются маскировать свое перемещение с помощью так называемых антитепловизионных "плащей-невидимок" или палаток.

Об этом сказал начальник отдела коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире программы Ранок.LIVE.

Читайте также:

Россияне пытаются продвигаться небольшими группами на Ореховском направлении

"В последнее время он (противник. - Ред.) действует исключительно малыми штурмовыми группами. Перемещается в темное или в серое время суток, перемещается в антитепловизионных плащах или же в обычных палатках. Что интересно, что оказалось, что их тоже антитепловизионные камеры не видят. Соответственно, оккупант берет эту палатку и в сопровождении "Мавика" и рации его ведут, скажем так, к точке назначения. Несколько суток назад враг пробовал осуществить наступление двумя путями на наши позиции, но без бронированной техники, исключительно на багги или атак квадроциклах", — рассказал Дмитрий Пелых.

Он подчеркнул, что когда российские войска подходят ближе, то подразделения ВСУ научились замечать врага и реагировать.

"Поскольку ребята летают там постоянно, видят теми маршрутами, по которым проходит враг, то любые изменения очень быстро замечаются, и таких оккупантов видно. И, собственно, и основное тогда поражение оккупантов выходит в темное время суток. Мы их уничтожаем как огнем артиллерии, так и FPV-дронами, так и сброшенными с "Вампиров", — пояснил военнослужащий.

Напомним, что тактика использования тепловизионных плащей российскими войсками — не новая. В начале месяца в ГУР показали кадры, как военнослужащие ВСУ обнаружили и уничтожили российского военного в "плаще-невидимке".

Также в Генштабе ВСУ подытожили, как изменилась ситуация на фронте за минувшие сутки и на каких направлениях было больше всего атак.

российские войска ВСУ Запорожская область фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
