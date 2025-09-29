Відео
Україна
Головна Новини дня Росіяни намагаються просуватися у "плащах-невидимках" на фронті

Дата публікації: 29 вересня 2025 14:44
Російські війська намагаються маскуватись тепловими плащами
Російські війська переміщуються на фронті. Фото ілюстративне: кадр з відео

На Оріхівському напрямку фронту ситуація залишається контрольованою: російські війська не змогли істотно просунутися і діють переважно невеликими штурмовими групами. Окрім того, окупанти йдуть "у похід" вночі чи в сутінках й намагаються маскувати своє переміщення за допомогою так званих антитепловізійних "плащів-невидимок" або наметів.

Про це сказав начальник відділу комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі програми Ранок.LIVE.

Росіяни намагаються просуватися невеликими групами на Оріхівському напрямку

"Останнім часом він (противник. — Ред.) діє виключно малими штурмовими групами. Переміщається в темну або в сіру пору доби, переміщається в антитепловізійних плащах або ж в звичайних наметах. Що цікаво, що виявилося, що їх теж антитепловізійні камери не бачать. Відповідно, окупант бере оцей намет і в супроводі "Мавіка" і рації його ведуть, скажімо так, до точки призначення. Кілька діб тому ворог пробував здійснити наступ двома шляхами на наші позиції, але без броньованої техніки, виключно на багі або атак квадроциклах", — розповів Дмитро Пелих.

Він підкреслив, що коли російські війська підходять ближче, то підрозділи ЗСУ навчилися помічати ворога та реагувати.

"Оскільки хлопці літають там постійно, бачать тими маршрутами, якими проходить ворог, то будь-які зміни дуже швидко помічаються, і таких окупантів видно. І, власне, і основне тоді ураження окупантів виходить в темну пору доби. Ми їх знищуємо як вогнем артилерії, так і  FPV-дронами, так і скиданими з "Вампірів", — пояснив військовослужбовець.

Нагадаємо, що тактика використання тепловізійних плащів російськими військами — не нова. На початку місяця в ГУР показали кадри, як військовослужбовці ЗСУ виявили та знищили російського військового у "плащі-невидимці".

Також в Генштабі ЗСУ підсумували, як змінилась ситуація на фронті за минулу добу та на яких напрямках було найбільше атак.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
