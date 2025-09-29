Росія втратила понад тисячу військових за добу — зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби ситуація на фронті була напруженою. Всього зафіксовано 136 бойових зіткнень, а російські війська застосували різні види озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові дії на фронті за минулу добу

Впродовж минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 81 авіаційного удару, застосували 50 ракет і 156 керованих авіабомб. Крім того, ворог здійснив 4682 обстріли, з яких 124 — із РСЗВ, та використав 6432 дрони-камікадзе. Під ударами авіації опинилися, зокрема, населені пункти Залізничне й Новоселівка на Запоріжжі та Ольгівка на Херсонщині.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія у відповідь уразили два райони зосередження особового складу й техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять важливих об’єктів ворога.

Яка ситуація на фронті й де тривають активні бойові дії

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано сім боїв. Окупанти скинули 19 авіабомб і здійснили 179 обстрілів, зокрема вісім із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська п’ять разів атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Куп’янська відбулося три штурми, які українські захисники відбили у районі Загризового.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог здійснив п’ять атак біля Торського, Дерилового, Шандриголового та у напрямку Ставків. На Сіверському напрямку окупанти вісім разів намагалися просунутися у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано дві спроби наступу біля Предтечиного та Міньківки. На Торецькому — 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш інтенсивні бої точилися на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 53 штурми біля Володимирівки, Червоного Лиману, Никанорівки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новоекономічного, Горіхового, Філії та в напрямку Мирнограда, Родинського й Балагану.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку зафіксована 21 атаку поблизу Тернового, Піддубного, Маліївки, Новогригорівки, Новомиколаївки, Вербового та у напрямку Андріївки-Клевцового.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку оборонці відбили дві атаки біля Полтавки, на Оріхівському ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку агресор двічі намагався прорватися у напрямку Антонівського мосту, але безуспішно. На Волинському й Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань не виявлено.

Втрати армії РФ за минулу добу склали 1080 військових. Також знищено сім танків, 53 артсистеми, одну РСЗВ, один засіб ППО, 617 безпілотників, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки.

