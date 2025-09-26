Відео
До понад 100% — РФ завищує свої досягнення на війні в Україні

До понад 100% — РФ завищує свої досягнення на війні в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 20:58
Як Росія перебільшує свої досягнення на фронті — звіт ISW
Російські військові. Фото ілюстративне: armyinform.com

Росіяни завищують свої досягнення на війні в Україні від 5% до понад 100%. Таким чином вони намагаються підтримати наратив про "неминучу перемогу РФ" і переконати у своїх успіхах країни Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 25 вересня.

Читайте також:
Звіт ISW за 25 вересня 2025 року
Скриншот повідомлення ISW

Брехня РФ про досягнення на фронті 

У четвер, 25 вересня, російське Міноборони заявило, що від початку поточного року захопили понад 4,7 тисячі квадратних кілометрів української території та 205 населених пунктів. Насправді ж окупантам вдалося встановити контроль лише над 3,4 тисячі квадратних кілометрів.

Яку площу захопили росіяни від початку року в областях України: 

  • у Луганській — 151 квадратний кілометр;
  • у Донецькій — дві тисячі 481 квадратний кілометр;
  • у Запорізькій — 248 квадратних кілометрів;
  • у Харківській — 255 квадратних кілометрів;
  • у Сумській — 210 квадратних кілометрів.

Як росіяни перебільшують дані щодо успіхів:

  • на Харківщині — на 112%;
  • у Дніпропетровській області — на 83%;
  • на Луганщині — на 36%;
  • у Донецькій області — на 33%;
  • на Сумщині — на 6%;
  • у Запорізькій області — на 5%.

"Кремль намагається переконати Захід, що Росія неминуче досягне своїх початкових військових цілей на полі бою, щоб змусити Україну та її партнерів поступитися вимогам Росії", — йдеться в аналізі ISW.

Також аналітики зазначають, що росіянам складно одночасно вести наступ на декількох ділянках фронту, оскільки їм бракує ресурсів. Зокрема, це стосується наступу на Куп'янськ. Якщо ж російське командування проведе передислокацію, аби перекинути військових в інші райони, можуть виникнути складнощі із просуванням на ділянках Костянтинівка — Дружківка, Добропілля та Покровському напрямку Донецької області.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступ на Покровському та Добропільському напрямках. Наразі російське військо складається із близько 712 тисяч бійців.

Також ми повідомляли, що РФ збільшує атаки у Дніпропетровській області. Наступів немає, але тривають штурми.

окупанти ISW війна в Україні Росія фронт ситуація на фронті
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
