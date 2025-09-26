Как Россия преувеличивает свои достижения на фронте — отчет ISW

Российские военные. Фото иллюстративное: armyinform.com

Россияне завышают свои достижения на войне в Украине от 5% до более 100%. Таким образом они пытаются поддержать нарратив о "неизбежной победе РФ" и убедить в своих успехах страны Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 25 сентября.

Ложь РФ о достижениях на фронте

В четверг, 25 сентября, российское Минобороны заявило, что с начала текущего года захватили более 4,7 тысячи квадратных километров украинской территории и 205 населенных пунктов. На самом же деле оккупантам удалось установить контроль только над 3,4 тысячи квадратных километров.

Какую площадь захватили россияне с начала года в областях Украины:

в Луганской — 151 квадратный километр;

в Донецкой — две тысячи 481 квадратный километр;

в Запорожской — 248 квадратных километров;

в Харьковской — 255 квадратных километров;

в Сумской — 210 квадратных километров.

Как россияне преувеличивают данные об успехах:

в Харьковской области — на 112%;

в Днепропетровской области — на 83%;

в Луганской области — на 36%;

в Донецкой области — на 33%;

в Сумской области — на 6%;

в Запорожской области — на 5%.

"Кремль пытается убедить Запад, что Россия неизбежно достигнет своих первоначальных военных целей на поле боя, чтобы заставить Украину и ее партнеров уступить требованиям России", — говорится в анализе ISW.

Также аналитики отмечают, что россиянам сложно одновременно вести наступление на нескольких участках фронта, поскольку им не хватает ресурсов. В частности, это касается наступления на Купянск. Если же российское командование проведет передислокацию, чтобы перебросить военных в другие районы, могут возникнуть сложности с продвижением на участках Константиновка — Дружковка, Доброполье и Покровском направлении Донецкой области.

Напомним, россияне продолжают наступление на Покровском и Добропольском направлениях. На данный момент российское войско состоит из около 712 тысяч бойцов.

Также мы сообщали, что РФ увеличивает атаки в Днепропетровской области. Наступлений нет, но продолжаются штурмы.