Россия потеряла более тысячи военных за сутки — сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ситуация на фронте была напряженной. Всего зафиксировано 136 боевых столкновений, а российские войска применили различные виды вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Боевые действия на фронте за минувшие сутки

За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 81 авиационный удар, применил 50 ракет и 156 управляемых авиабомб. Кроме того, враг совершил 4682 обстрела, из которых 124 — из РСЗО, и использовал 6432 дрона-камикадзе. Под ударами авиации оказались, в частности, населенные пункты Железнодорожное и Новоселовка в Запорожье и Ольговка на Херсонщине.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия в ответ поразили два района сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления БпЛА и еще пять важных объектов врага.

Какая ситуация на фронте и где продолжаются активные боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано семь боев. Оккупанты сбросили 19 авиабомб и совершили 179 обстрелов, в том числе восемь из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска пять раз атаковали позиции ВСУ возле Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Каменки.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В районе Купянска произошло три штурма, которые украинские защитники отбили в районе Загрызово.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг совершил пять атак возле Торского, Дерилово, Шандриголово и в направлении Ставков. На Северском направлении оккупанты восемь раз пытались продвинуться в районах Федоровки, Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано две попытки наступления у Предтечино и Миньковки. На Торецком — 12 атак в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки, Александро-Калиново, Иванополье и Русиного Яра.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее интенсивные бои шли на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 53 штурма возле Владимировки, Красного Лимана, Никаноровки, Лысовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоэкономичного, Орехового, Филиала и в направлении Мирнограда, Родинского и Балагана.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении зафиксирована 21 атака вблизи Тернового, Поддубного, Малиевки, Новогригорьевки, Новониколаевки, Вербового и в направлении Андреевки-Клевцово.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении защитники отбили две атаки у Полтавки, на Ореховском враг активных действий не проводил. На Приднепровском направлении агрессор дважды пытался прорваться в направлении Антоновского моста, но безуспешно. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери армии РФ за минувшие сутки составили 1080 военных. Также уничтожено семь танков, 53 артсистемы, одну РСЗО, одно средство ПВО, 617 беспилотников, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники и две единицы спецтехники.

