Контрнаступ ЗСУ - скільки територій звільнили

Збройним силам України у рамках Добропільської контрнаступальної операції вже вдалося звільнити від російських окупантів більш ніж 174 квадратних кілометри. Ще більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави розповів, що сьогодні на засіданні ставки Верховного головнокомандувача обговорив із військовими оперативну ситуацію на фронті та заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ.

"Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність. Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже 3200 осіб, і більшість — безповоротні втрати", — сказав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що непростою є ситуація в Купʼянську та у районах на стику Донецької та Дніпровської областей.

"Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій. Хочу сьогодні також відзначити наших хлопців, які збили "ефпівішкою" російський військовий вертоліт. Багатьох українців цей результат надихнув. Розрахунок FPV-батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади — дякую вам, хлопці!", — додав він.

За словами президента, у Ставці взяли участь й виробники вітчизняної далекобійної зброї.

"Ключове питання — обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки, а також усі основні компанії — виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще — коли всі в одній розмові, усі залучені до підготовки важливих рішень", — розповів він.

Глава держави зазначив, що деякі види озброєння в України є у надлишку, тому експорт зброї може дати країні додаткові фінанси.

"Працюємо і в питанні експорту — контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території. Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, і також Африка. Ми будемо готувати відповідні угоди", — додав він.

