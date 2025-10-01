Україна пережила усіх, хто хотів її знищити, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У середу, 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, президент Володимир Зеленський нагадав про стійкість України. Він зазначив, що наша держава пережила всіх, хто її нищив, і зможе зробити це знову.

Про це український лідер сказав під час нагородження з нагоди Дня захисників і захисниць.

Зеленський про стійкість і незламність України

У День захисників і захисниць України, 1 жовтня, Зеленський нагадав, що Україна пережила усіх, хто хотів її знищити.

Президент зазначив, що жодній імперії не вдалося підкорити Україну, а результатом цих спроб було лише відродження України.

"День, коли українці вітають своїх захисників і захисниць. День — коли згадуємо полеглих воїнів. Україна є на цій землі, і це не подарунок, не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого. Це заслуга нашого народу, це здобутий українцями результат. Своя державність, культура та незалежність. Люди наші витримали десятки спроб завоювання нашої держави, завоювання України", — сказав президент.

Водночас лідер нагадав, що українці пройшли через століття пропаганди того, що начебто у нас не може бути самостійного національного життя. Але, як зауважив президент, кожна спроба підкорити Україну завершувалася лише тим, що Україна відроджувалася.

"Всі спроби стерти Україну й українців завершувались тим, що ворожі імперії розсипались. Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу наших людей. Україна пережила усіх їх, хто цього хотів. Вистоїть Україна і зараз проти цієї Росії, без сумніву, вистоїть. Ми обов'язково захистимо нашу державу", — наголосив Зеленський.

