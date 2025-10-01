Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна вистоїть проти Росії — Зеленський у День захисників

Україна вистоїть проти Росії — Зеленський у День захисників

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 11:43
Україна пережила усіх, хто хотів її знищити, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У середу, 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, президент Володимир Зеленський нагадав про стійкість України. Він зазначив, що наша держава пережила всіх, хто її нищив, і зможе зробити це знову.

Про це український лідер сказав під час нагородження з нагоди Дня захисників і захисниць.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про стійкість і незламність України

У День захисників і захисниць України, 1 жовтня, Зеленський нагадав, що Україна пережила усіх, хто хотів її знищити.

Президент зазначив, що жодній імперії не вдалося підкорити Україну, а результатом цих спроб було лише відродження України.

"День, коли українці вітають своїх захисників і захисниць. День — коли згадуємо полеглих воїнів. Україна є на цій землі, і це не подарунок, не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого. Це заслуга нашого народу, це здобутий українцями результат. Своя державність, культура та незалежність. Люди наші витримали десятки спроб завоювання нашої держави, завоювання України", — сказав президент.

Водночас лідер нагадав, що українці пройшли через століття пропаганди того, що начебто у нас не може бути самостійного національного життя. Але, як зауважив президент, кожна спроба підкорити Україну завершувалася лише тим, що Україна відроджувалася.

"Всі спроби стерти Україну й українців завершувались тим, що ворожі імперії розсипались. Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу наших людей. Україна пережила усіх їх, хто цього хотів. Вистоїть Україна і зараз проти цієї Росії, без сумніву, вистоїть. Ми обов'язково захистимо нашу державу", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 1 жовтня президент Зеленський привітав військових ЗСУ з Днем захисників і захисниць України.

Раніше ми розповідали про цікаві факти, історію та важливість Дня захисників і захисниць України.

Володимир Зеленський День захисників і захисниць України війна в Україні українські військові заява
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації