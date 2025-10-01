Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський привітав воїнів із Днем захисників і захисниць України

Зеленський привітав воїнів із Днем захисників і захисниць України

Ua en ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 10:41
Зеленський вшанував воїнів і подякував захисникам України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України. Він подякував усім, хто став на захист держави, та розпочав церемонію із хвилини мовчання.

Про це глава держави заявив під час виступу на церемонії складання клятви ліцеїста та вручення державних нагород у Києві.

Читайте також:

Володимир Зеленський привітав українців із Днем захисників і захисниць України та вшанував воїнів

Зеленський наголосив, що це свято — не лише символ відваги сучасних воїнів, а й тяглість поколінь, які завжди боролися за свободу України. Президент підкреслив, що сьогодні українські захисники й захисниці щодня виборюють право держави на майбутнє, а їхня відданість є прикладом для молодого покоління.

Під час церемонії президент вручив державні нагороди воїнам та сім'ям полеглих воїнів, відзначивши їхній внесок у захист держави, незламність і жертовність. Він подякував кожному, хто боронить Україну на фронті й у тилу.

Нагадаємо, із Днем захисників та захисниць України привітав також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Також сьогодні, 1 жовтня, до Києва із неанонсованим візитом прибула Британська принцеса Анна, що є дочкою покійної королеви Єлизавети. Вона хоче своїм візитом підтримати українські сім'ї, які страждають через війну. 

Володимир Зеленський свята українці День захисників і захисниць України військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
