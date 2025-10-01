Ігор Клименко вшанував воїнів і подякував оборонцям у День захисників і захисниць України

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у День захисників і захисниць України звернувся до українців та подякував усім, хто стоїть на обороні держави. У своєму зверненні він підкреслив, як рішучість і сміливість народу допомагають протистояти російським загарбникам.

Про це Ігор Клименко написав у Telegram.

Глава МВС України Ігор Клименко привітав українців

Клименко наголосив, що сьогодні країна вшановує кожного, хто став на захист свободи та майбутнього України, і особливо пам’ятає тих, хто віддав життя у боротьбі. Він подякував гвардійцям, прикордонникам, поліцейським та всім, хто залишив мирне життя і став до лав оборонців, щоб нищити ворога.

"Ми дякуємо гвардійцям, прикордонникам, поліцейським та всім, хто залишив мирне життя і став воїном, який нещадно нищить ворогів нашого народу. Ваша рішучість, мужність і жага до перемоги — це той вогонь, який не здатна загасити жодна темрява. Він зігріває серця мільйонів українців і дає надію навіть у найважчі часи", — повідомив Ігор Клименко.

Нагадаємо, із Днем захисників та захисниць України привітав також й Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

