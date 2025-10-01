Видео
Україна
Клименко поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц

Клименко поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 10:39
Игорь Клименко почтил воинов и поблагодарил защитников в День защитников и защитниц Украины
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в День защитников и защитниц Украины обратился к украинцам и поблагодарил всех, кто стоит на обороне государства. В своем обращении он подчеркнул, как решительность и смелость народа помогают противостоять российским захватчикам.

Об этом Игорь Клименко написал в Telegram.

Глава МВД Украины Игорь Клименко поздравил украинцев

Клименко отметил, что сегодня страна чтит каждого, кто стал на защиту свободы и будущего Украины, и особенно помнит тех, кто отдал жизнь в борьбе. Он поблагодарил гвардейцев, пограничников, полицейских и всех, кто оставил мирную жизнь и стал в ряды защитников, чтобы уничтожать врага.

"Мы благодарим гвардейцев, пограничников, полицейских и всех, кто оставил мирную жизнь и стал воином, который беспощадно уничтожает врагов нашего народа. Ваша решимость, мужество и жажда победы — это тот огонь, который не способна потушить никакая тьма. Он согревает сердца миллионов украинцев и дает надежду даже в самые тяжелые времена", — сообщил Игорь Клименко.

Напомним, с Днем защитников и защитниц Украины поздравил также и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также читайте на Новини.LIVE подборку лучших поздравлений для защитников и защитниц в картинках, стихах и видеооткрытках. И узнайте советы, как точно не стоит поздравлять воинов в этот день.

МВД война украинцы День защитников и защитниц Украины Игорь Клименко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
