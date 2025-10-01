Видео
Главная Новости дня День защитников и защитниц — почему праздник важен для Украины

День защитников и защитниц — почему праздник важен для Украины

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 07:01
День защитников и защитниц - что известно о празднике
Боец ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В среду, 1 октября, в Украине отмечают День Защитников и Защитниц — официальный праздник, призванный почтить тех, кто стоит на страже независимости и единства государства. Эта дата символизирует уважение к военным и всем, кто участвует в защите страны. До 2023 года торжества приходились на 14 октября, однако позже день празднования был перенесен.

Что известно об этом дне сейчас — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда возник праздник

Праздник был основан в 2014 году указом пятого президента Петра Порошенко под названием "День Защитника Украины". Выбор даты был символическим — 14 октября, когда традиционно в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и годовщину создания Украинской повстанческой армии. Впрочем, относительно точной даты основания УПА историки до сих пор не имеют единодушия.

Введение Дня Защитника Украины стало шагом к отказу от советского праздника 23 февраля. В 2015 году Верховная Рада закрепила 14 октября как официальный государственный выходной, предоставив дате статус государственного праздника.

В августе 2021 года праздник был переименован в "День Защитников и Защитниц Украины". Такое решение приняли, чтобы отметить равноправный вклад мужчин и женщин в защиту страны.

День Защитников и Защитниц — почему праздник важен для Украины - фото 1
Женщина в армии. Фото: ukrmilitary.com

Почему праздник перенесли на другую дату

В 2023 году в Украине произошло изменение даты празднования Покрова в результате реформы церковного календаря — праздник теперь отмечается 1 октября. Так как День Защитника и Защитницы традиционно привязан к этому церковному празднику, его празднование тоже было перенесено с 14 октября на 1 октября.

Важность праздника во время полномасштабной войны

После полномасштабного вторжения России этот праздник приобрел новое, особое значение. В течение начала войны государственные награды получили почти 30 тысяч украинских защитников.

День Захисників і Захисниць — чому це свято важливе для України - фото 1
Владимир Зеленский награждает военных. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Сейчас по случаю праздника выпускают памятные монеты и почтовые марки. Так, в 2024 году "Укрпочта" представила марку под названием "Под покровом Богородицы", посвященную Дню Защитников и Защитниц Украины. Также НБУ выпустил оборотную памятную монету, которая продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

День Защитников и Защитниц — почему праздник важен для Украины - фото 3
Монета в честь ВСУ. Фото: НБУ

В этот день традиционно чествуют бойцов: поздравляют их с праздником, выражают благодарность за преданность Родине и вручают государственные награды.

Напомним, что ранее мы сообщали, какие поздравления в этот день считаются оскорбительными или неуместными. Именно такие фразы не стоит говорить бойцам.

А в Киеве состоялось арттерапевтическое мероприятие для детей, которое было посвящено Дню Защитников и Защитниц Украины.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
