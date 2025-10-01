Відео
Головна Новини дня День захисників і захисниць — чому це свято важливе для України

День захисників і захисниць — чому це свято важливе для України

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 07:01
День захисників і захисниць — що відомо про свято
Боєць ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У середу, 1 жовтня, в Україні відзначають День Захисників і Захисниць — офіційне свято, покликане вшанувати тих, хто стоїть на сторожі незалежності та єдності держави. Ця дата символізує повагу до військових і всіх, хто бере участь у захисті країни. До 2023 року урочистості припадали на 14 жовтня, однак пізніше день святкування було перенесено.

Що відомо про цей день наразі — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли виникло свято

Свято було започатковане у 2014 році указом п'ятого президента Петра Порошенка під назвою "День Захисника України". Вибір дати був символічним — 14 жовтня, коли традиційно в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річницю створення Української повстанської армії. Втім, щодо точної дати заснування УПА історики досі не мають одностайності.

Введення Дня Захисника України стало кроком до відмови від радянського свята 23 лютого. У 2015 році Верховна Рада закріпила 14 жовтня як офіційний державний вихідний, надавши даті статус державного свята.

У серпні 2021 року свято було перейменоване на "День Захисників і Захисниць України". Таке рішення ухвалили, щоб відзначити рівноправний внесок чоловіків та жінок у захист країни.

День Захисників і Захисниць — чому це свято важливе для України - фото 1
Жінка у війську. Фото: ukrmilitary.com

Чому свято перенесли на іншу дату

У 2023 році в Україні відбулася зміна дати святкування Покрови внаслідок реформи церковного календаря — свято тепер відзначається 1 жовтня. Через те, що День Захисника та Захисниці традиційно прив’язаний до цього церковного свята, його святкування теж було перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня.

Важливість свята під час повномасштабної війни

Після повномасштабного вторгнення Росії це свято набуло нового, особливого значення. Протягом початку війни державні нагороди отримали майже 30 тисяч українських захисників.

День Захисників і Захисниць — чому це свято важливе для України - фото 1
Володимир Зеленський нагороджує військових. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Наразі з нагоди свята випускають пам’ятні монети та поштові марки. Так, у 2024 році "Укрпошта" презентувала марку під назвою "Під покровом Богородиці", присвячену Дню Захисників і Захисниць України. Також НБУ випустив обігову пам’ятну монету, яка продовжує серію "Збройні Сили України".

День Захисників і Захисниць — чому це свято важливе для України - фото 3
Монета на честь ЗСУ. Фото: НБУ

У цей день традиційно вшановують бійців: вітають їх зі святом, висловлюють подяку за відданість Батьківщині та вручають державні нагороди.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, які привітання у цей день вважаються образливими або недоречними. Саме такі фрази не варто казати бійцям.

А у Києві відбувся арттерапевтичний захід для дітей, який був присвячений Дню Захисників та Захисниць України. 

історія військові День захисників і захисниць України війна в Україні свято
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
