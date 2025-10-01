Сырский поздравил защитников и защитниц с их праздником 1 октября

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис Президента Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военнослужащих и волонтеров с Днем защитников и защитниц Украины, отдав дань уважения тем, кто "взял в руки оружие" и отстоял государство. В обращении он подчеркнул, что именно благодаря защитникам и защитницам граждане могут жить обычной жизнью — пить утренний кофе, вести детей в школу, работать и творить, чувствуя единство со страной.

Об этом Александр Сырский сообщил на своей странице в Telegram.

Александр Сырский поздравил народ Украины с Днем защитников и защитниц

Сырский подчеркнул, что долгие годы украинцам навязывали комплекс жертвы, однако сегодняшние подразделения доказали обратное. Главнокомандующий отметил, что нынешние воины — наследники предыдущих поколений и одновременно образец для тех, кто будет нести ответственность в будущем, формируя путь для следующих поколений защитников.

"Вы остановили российскую агрессию, сломали миф о "непобедимой армии" России, разбудили спящий дух воинства в Украине. Этот дух в ваших сердцах! Дух украинских воинов-победителей! Каждый защитник и каждая защитница, которые положили свои жизни за независимость Украины и свободу украинского народа, — это крепкие камни в фундаменте нашей вечной государственности. Помним каждого. Вечная память и вечная слава всем павшим воинам", — высказался Александр Сырский.

Также Александр Сырский поблагодарил каждого, кто служит на передовой и работает в тылу, а также тех, кто находится в плену.

"Спасибо каждому защитнику и каждой защитнице Украины за ваш ратный труд, ваше горение, ваше самопожертвование. Кто кует нашу победу на передовой. Кто работает для передовой в тылу. Кто ждет свободы во вражеском плену. Мы выстоим. Завоюем. Освободим. Слава защитникам и защитницам Украины! Слава Украине! Героям слава!" — завершил Сырский.

Напомним, в Украине второй год подряд 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. Ранее этот праздник приходился на 14 октября.

