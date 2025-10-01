Відео
Головна Новини дня Сирський привітав українців у День захисників та захисниць

Дата публікації: 1 жовтня 2025 09:15
Сирський привітав захисників і захисниць з їхнім святом 1 жовтня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців і волонтерів із Днем захисників і захисниць України, віддавши шану тим, хто "взяв до рук зброю" і відстояв державу. У зверненні він наголосив, що саме завдяки захисникам і захисницям громадяни можуть жити звичним життям — пити ранкову каву, вести дітей до школи, працювати та творити, відчуваючи єдність із країною.

Про це Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Олександр Сирський привітав народ України із Днем захисників та захисниць 

Сирський підкреслив, що довгі роки українцям навʼязували комплекс жертви, однак сьогоднішні підрозділи довели протилежне. Головнокомандувач зазначив, що нинішні воїни — спадкоємці попередніх поколінь і водночас взірець для тих, хто нестиме відповідальність у майбутньому, формуючи шлях для наступних поколінь захисників.

"Ви зупинили російську агресію, зламали міф про "непереможну армію" Росії, розбудили сплячий дух воїнства в Україні. Цей дух у ваших серцях! Дух українських воїнів-переможців!  Кожен захисник і кожна захисниця, які поклали свої життя за Незалежність України і свободу українського народу, — це міцне каміння у фундаменті нашої вічної державності. Пам'ятаємо кожного. Вічна памʼять і вічна слава усім полеглим воїнам", — висловився Олександр Сирський. 

Також Олександр Сирський подякував кожному, хто служить на передовій і працює в тилу, а також тим, хто перебуває в полоні.

"Дякую кожному захиснику і кожній захисниці України за вашу ратну працю, ваше горіння, вашу самопожертву. Хто кує нашу звитягу на передовій. Хто працює для передової в тилу. Хто чекає волі у ворожому полоні. Вистоїмо. Здобудемо. Звільнимо. Слава захисникам і захисницям України!  Слава Україні!  Героям слава!" — завершив Сирський. 

Нагадаємо, в Україні другий рік поспіль 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. Раніше це свято припадало на 14 жовтня. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
