Зеленский почтил воинов и поблагодарил защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Он поблагодарил всех, кто стал на защиту государства и начал церемонию с минуты молчания.

Об этом глава государства заявил во время выступления на церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград в Киеве.

Зеленский отметил, что этот праздник — не только символ отваги современных воинов, но и преемственность поколений, которые всегда боролись за свободу Украины. Президент подчеркнул, что сегодня украинские защитники и защитницы ежедневно борются за право государства на будущее, а их преданность является примером для молодого поколения.

Во время церемонии президент вручил государственные награды воинам и семьям павших воинов, отметив их вклад в защиту государства, несокрушимость и жертвенность. Он поблагодарил каждого, кто защищает Украину на фронте и в тылу.

Напомним, с Днем защитников и защитниц Украины поздравил также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также сегодня, 1 октября, в Киев с неанонсированным визитом прибыла Британская принцесса Анна, которая является дочерью покойной королевы Елизаветы. Она хочет своим визитом поддержать украинские семьи, которые страдают из-за войны.