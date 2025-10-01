Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины

Зеленский поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины

Ua en ru
Дата публикации 1 октября 2025 10:41
Зеленский почтил воинов и поблагодарил защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Он поблагодарил всех, кто стал на защиту государства и начал церемонию с минуты молчания.

Об этом глава государства заявил во время выступления на церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград в Киеве.

Реклама
Читайте также:

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины и почтил воинов

Зеленский отметил, что этот праздник — не только символ отваги современных воинов, но и преемственность поколений, которые всегда боролись за свободу Украины. Президент подчеркнул, что сегодня украинские защитники и защитницы ежедневно борются за право государства на будущее, а их преданность является примером для молодого поколения.

Во время церемонии президент вручил государственные награды воинам и семьям павших воинов, отметив их вклад в защиту государства, несокрушимость и жертвенность. Он поблагодарил каждого, кто защищает Украину на фронте и в тылу.

Напомним, с Днем защитников и защитниц Украины поздравил также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также сегодня, 1 октября, в Киев с неанонсированным визитом прибыла Британская принцесса Анна, которая является дочерью покойной королевы Елизаветы. Она хочет своим визитом поддержать украинские семьи, которые страдают из-за войны.

Владимир Зеленский праздники украинцы День защитников и защитниц Украины военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации