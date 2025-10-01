В Україні присвоїли відзнаку "Місто-герой" 16 містам — Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння відзнаки "Місто-герой України". Почесну відзнаку отримали 16 міст країни.

Про це глава держави повідомив під час свого звернення у середу, 1 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України"

Символічно у День захисників і захисниць України, й Покрову Пресвятої Богородиці, президент відзначив 16 українських міст званням "Місто-герой", до списку увійшли:

Павлоград, Нікополь, Марганець (Дніпропетровська область);

Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ (Донецька область);

Гуляйполе, Оріхів (Запорізька область);

Вознесенськ, Баштанка (Миколаївська область);

Суми, Тростянець (Сумська область);

Куп'янськ (Харківська область);

Старокостянтинів (Хмельницька область).

"Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої — міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави — у повному сенсі цих слів. ... Стійкість кожного — це стійкість усієї України, і героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця. Я пишаюся вами! Честь — представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей", — сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, Володимир Зеленський привітав українських воїнів із Днем захисників і захисниць України.

Крім того, під час своєї промови президент відзначив стійкість українського народу у війні з Росією.