Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні відзначили 16 міст-героїв — Зеленський підписав указ

В Україні відзначили 16 міст-героїв — Зеленський підписав указ

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 12:14
В Україні присвоїли відзнаку "Місто-герой" 16 містам — Зеленський підписав указ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння відзнаки "Місто-герой України". Почесну відзнаку отримали 16 міст країни.

Про це глава держави повідомив під час свого звернення у середу, 1 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України"

Символічно у День захисників і захисниць України, й Покрову Пресвятої Богородиці, президент відзначив 16 українських міст званням "Місто-герой", до списку увійшли:

  • Павлоград, Нікополь, Марганець (Дніпропетровська область);
  • Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ (Донецька область); 
  • Гуляйполе, Оріхів (Запорізька область);
  • Вознесенськ, Баштанка (Миколаївська область);
  • Суми, Тростянець (Сумська область);
  • Куп'янськ (Харківська область);
  • Старокостянтинів (Хмельницька область).

"Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої — міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави — у повному сенсі цих слів. ... Стійкість кожного — це стійкість усієї України, і героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця. Я пишаюся вами! Честь — представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей", — сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, Володимир Зеленський привітав українських воїнів із Днем захисників і захисниць України.

Крім того, під час своєї промови президент відзначив стійкість українського народу у війні з Росією.

Володимир Зеленський міста Україна указ свято
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації