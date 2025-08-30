Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Во Львове убили Парубия — чем был известен политический деятель

Во Львове убили Парубия — чем был известен политический деятель

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 14:14
Андрей Парубий, кто такой и чем известен убитый 30 августа во Львове экс-председатель Верховной Рады
Андрей Парубий. Фото: Facebook Андрея Парубия

В субботу, 30 августа, во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Сейчас правоохранительные органы ищут стрелка.

Что известно о политическом деятеле Андрее Парубие — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Коротко о политическом пути Парубия

Андрей Владимирович Парубий — украинский политик, общественный деятель и бывший председатель ВР. Он родился 31 января 1971 года в Шептицком (Червонограде) Львовской области. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского государственного университета, а в 2001 году — аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета "Львовская политехника".

У Львові вбили Андрія Парубія — чим був відомий політичний діяч - фото 1
Андрей Парубий. Фото: Facebook Андрея Парубия

Основные даты в его карьере:

  • 1991 год — соучредитель Социал-национальной партии Украины (впоследствии — "Свобода").
  • с 1998 по 2006 год — депутат Львовского облсовета, известный активным участием в национально-патриотических проектах.
  • 2007 год — народный депутат от блока "Наша Украина - Народная самооборона".
  • 2012 год — избран в парламент по списку "Батькивщины".
  • с 2013 по 2014 год — комендант Евромайдана, координатор Самообороны и один из ключевых организаторов протестов.
  • 2014 год — секретарь СНБО, отвечал за оборонную координацию в первые месяцы войны с РФ.
  • с 2014 по 2016 год — первый заместитель председателя Верховной Рады от "Народного фронта", курировал вопросы нацбезопасности.
  • с 2016 по 2019 год — Председатель Верховной Рады, инициатор ряда законов в сфере безопасности и обороны.
  • с 2019 по 2025 год — народный депутат от "Европейской солидарности", известный как последовательный критик Кремля и активный участник международных форумов.

Покушение и уголовное дело с участием Парубия

В декабре 2014 года на Андрея Парубия уже было совершено покушение. Инцидент произошел возле гостиницы "Киев", где политик находился на встрече со своими соратниками. Тогда неизвестный злоумышленник бросил гранату в направлении группы, подвергая присутствующих смертельной опасности.

У Львові вбили Андрія Парубія — чим був відомий політичний діяч - фото 2
Андрей Парубий. Фото: Facebook Андрея Парубия

Министр внутренних дел того времени Арсен Аваков заявил, что за нападением стояла террористическая организация, а среди подозреваемых оказался бывший командующий Внутренних войск времен президентства Виктора Януковича — Станислав Шуляк.

Через несколько лет, в 2018-м, вокруг имени Парубия разразился новый скандал. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство относительно высказываний политика, которые могли трактоваться как призывы к разжиганию межнациональной розни. Причиной стало его громкое заявление о якобы причастности священнослужителей УПЦ (МП) к убийствам украинцев, что вызвало значительный резонанс и вызвало волну возмущения среди верующих.

Роль Парубия в Евромайдане

Андрей Парубий сыграл решающую роль в событиях Революции Достоинства, став одним из ведущих лидеров Евромайдана. Начиная с ноября 2013 года, он возглавил организацию палаточного городка на Европейской площади в Киеве и исполнял обязанности коменданта Майдана.

Именно под его руководством была создана организованная структура "Самооборона Майдана", которая отвечала за безопасность протестующих и координацию действий во время конфликтов с правоохранителями. Эта система эффективной организации стала фундаментом для появления добровольческих батальонов, которые впоследствии принимали активное участие в боевых действиях на востоке Украины.

Андрей Парубий активно координировал действия протестующих, организовывал оборону Майдана и обеспечивал эффективную коммуникацию между различными группами активистов. Он упорно работал на поддержку мирного характера акций и противодействие насилию со стороны силовых структур. После успешного завершения Революции Достоинства Парубий продолжил свою политическую деятельность, занимая важные должности как в правительстве, так и в парламенте Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он добавил, что сейчас проходит расследование.

А во Львовской ОГА заявили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас задействованы все профильные службы.

убийство Львов стрельба Украина политики
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации