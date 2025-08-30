Андрей Парубий, кто такой и чем известен убитый 30 августа во Львове экс-председатель Верховной Рады

Андрей Парубий. Фото: Facebook Андрея Парубия

В субботу, 30 августа, во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Сейчас правоохранительные органы ищут стрелка.

Что известно о политическом деятеле Андрее Парубие — читайте в материале Новини.LIVE.

Коротко о политическом пути Парубия

Андрей Владимирович Парубий — украинский политик, общественный деятель и бывший председатель ВР. Он родился 31 января 1971 года в Шептицком (Червонограде) Львовской области. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского государственного университета, а в 2001 году — аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета "Львовская политехника".

Основные даты в его карьере:

1991 год — соучредитель Социал-национальной партии Украины (впоследствии — "Свобода").

с 1998 по 2006 год — депутат Львовского облсовета, известный активным участием в национально-патриотических проектах.

2007 год — народный депутат от блока "Наша Украина - Народная самооборона".

2012 год — избран в парламент по списку "Батькивщины".

с 2013 по 2014 год — комендант Евромайдана, координатор Самообороны и один из ключевых организаторов протестов.

2014 год — секретарь СНБО, отвечал за оборонную координацию в первые месяцы войны с РФ.

с 2014 по 2016 год — первый заместитель председателя Верховной Рады от "Народного фронта", курировал вопросы нацбезопасности.

с 2016 по 2019 год — Председатель Верховной Рады, инициатор ряда законов в сфере безопасности и обороны.

с 2019 по 2025 год — народный депутат от "Европейской солидарности", известный как последовательный критик Кремля и активный участник международных форумов.

Покушение и уголовное дело с участием Парубия

В декабре 2014 года на Андрея Парубия уже было совершено покушение. Инцидент произошел возле гостиницы "Киев", где политик находился на встрече со своими соратниками. Тогда неизвестный злоумышленник бросил гранату в направлении группы, подвергая присутствующих смертельной опасности.

Министр внутренних дел того времени Арсен Аваков заявил, что за нападением стояла террористическая организация, а среди подозреваемых оказался бывший командующий Внутренних войск времен президентства Виктора Януковича — Станислав Шуляк.

Через несколько лет, в 2018-м, вокруг имени Парубия разразился новый скандал. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство относительно высказываний политика, которые могли трактоваться как призывы к разжиганию межнациональной розни. Причиной стало его громкое заявление о якобы причастности священнослужителей УПЦ (МП) к убийствам украинцев, что вызвало значительный резонанс и вызвало волну возмущения среди верующих.

Роль Парубия в Евромайдане

Андрей Парубий сыграл решающую роль в событиях Революции Достоинства, став одним из ведущих лидеров Евромайдана. Начиная с ноября 2013 года, он возглавил организацию палаточного городка на Европейской площади в Киеве и исполнял обязанности коменданта Майдана.

Именно под его руководством была создана организованная структура "Самооборона Майдана", которая отвечала за безопасность протестующих и координацию действий во время конфликтов с правоохранителями. Эта система эффективной организации стала фундаментом для появления добровольческих батальонов, которые впоследствии принимали активное участие в боевых действиях на востоке Украины.

Андрей Парубий активно координировал действия протестующих, организовывал оборону Майдана и обеспечивал эффективную коммуникацию между различными группами активистов. Он упорно работал на поддержку мирного характера акций и противодействие насилию со стороны силовых структур. После успешного завершения Революции Достоинства Парубий продолжил свою политическую деятельность, занимая важные должности как в правительстве, так и в парламенте Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он добавил, что сейчас проходит расследование.

А во Львовской ОГА заявили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас задействованы все профильные службы.