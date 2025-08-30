Андрій Парубій, хто такий та чим відомий вбитий 30 серпня у Львові екс-голова Верховної Ради

Андрій Парубій. Фото: Facebook Андрія Парубія

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Наразі правоохоронні органи шукають стрілка.

Що відомо про політичного діяча Андрія Парубія — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Коротко про політичний шлях Парубія

Андрій Володимирович Парубій — український політик, громадський діяч і колишній голова ВР. Він народився 31 січня 1971 року в Шептицькому (Червонограді) Львівської області. У 1994 році закінчив історичний факультет Львівського державного університету, а в 2001 році — аспірантуру на кафедрі політології та соціології Національного університету "Львівська політехніка".

Андрій Парубій. Фото: Facebook Андрія Парубія

Основні дати в його кар'єрі:

1991 рік — співзасновник Соціал-національної партії України (згодом — "Свобода").

з 1998 по 2006 рік— депутат Львівської облради, відомий активною участю в національно-патріотичних проєктах.

2007 рік — народний депутат від блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

2012 рік — обраний до парламенту за списком "Батьківщини".

з 2013 по 2014 рік — комендант Євромайдану, координатор Самооборони та один із ключових організаторів протестів.

2014 рік — секретар РНБО, відповідав за оборонну координацію у перші місяці війни з РФ.

з 2014 по 2016 рік — перший заступник голови Верховної Ради від "Народного фронту", курував питання нацбезпеки.

з 2016 по 2019 рік — Голова Верховної Ради, ініціатор низки законів у сфері безпеки й оборони.

з 2019 по 2025 рік — народний депутат від "Європейської солідарності", відомий як послідовний критик Кремля та активний учасник міжнародних форумів.

Замах та кримінальна справа за участю Парубія

У грудні 2014 року на Андрія Парубія вже було скоєно замах. Інцидент стався біля готелю "Київ", де політик перебував на зустрічі зі своїми соратниками. Тоді невідомий зловмисник кинув гранату в напрямку групи, наражаючи присутніх на смертельну небезпеку.

Андрій Парубій. Фото: Facebook Андрія Парубія

Міністр внутрішніх справ того часу Арсен Аваков заявив, що за нападом стояла терористична організація, а серед підозрюваних опинився колишній командувач Внутрішніх військ часів президентства Віктора Януковича — Станіслав Шуляк.

Через кілька років, у 2018-му, навколо імені Парубія вибухнув новий скандал. Печерський районний суд Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження щодо висловлювань політика, які могли трактуватися як заклики до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Причиною стала його гучна заява про нібито причетність священнослужителів УПЦ (МП) до вбивств українців, що викликало значний резонанс і спричинило хвилю обурення серед вірян.

Роль Парубія у Євромайдані

Андрій Парубій відіграв вирішальну роль у подіях Революції Гідності, ставши одним із провідних лідерів Євромайдану. Починаючи з листопада 2013 року, він очолив організацію наметового містечка на Європейській площі в Києві та виконував обов’язки коменданта Майдану.

Саме під його керівництвом було створено організовану структуру "Самооборона Майдану", яка відповідала за безпеку учасників протесту та координацію дій під час конфліктів із правоохоронцями. Ця система ефективної організації стала фундаментом для появи добровольчих батальйонів, які згодом брали активну участь у бойових діях на сході України.

Андрій Парубій активно координував дії учасників протесту, організовував оборону Майдану та забезпечував ефективну комунікацію між різними групами активістів. Він наполегливо працював на підтримку мирного характеру акцій та протидію насильству з боку силових структур. Після успішного завершення Революції Гідності Парубій продовжив свою політичну діяльність, обіймаючи важливі посади як у уряді, так і в парламенті України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він додав, що наразі проходить розслідування.

А у Львівській ОВА заявили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі задіяні всі профільні служби.