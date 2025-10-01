Відео
Головна Новини дня Зеленський нагородив воїнів і медиків у День захисників — фото

Зеленський нагородив воїнів і медиків у День захисників — фото

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 14:56
Зеленський нагородив поранених бійців і медиків у День захисників і захисниць України
Володимир Зеленський вручає нагороду пораненому воїну ЗСУ. Фото: Офіс Президента України

У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський зустрівся з пораненими військовими та медиками, які щодня рятують їхні життя й допомагають відновлюватися після бойових травм. Глава держави вручив воїнам і медикам державні нагороди, відзначивши їхню мужність та самопожертву.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

Зеленський нагородив держнагородами поранених воїнів

День захисників і захисниць України
Володимир Зеленський відвідав лікарню. Фото: ОПУ

Вісім українських військовослужбовців отримали ордени "За мужність" ІІІ ступеня. Серед нагороджених — бійці Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, 138-го центру спеціального призначення (протидії диверсіям і терактам), а також Десантно-штурмових військ. Вони були поранені під час виконання бойових завдань на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині.

Серед відзначених — Володимир Ситнік, який 19 квітня цього року вийшов із російського полону. Нині він продовжує лікування після численних поранень.

День захисників і захисниць України
Поранені воїни в лікарні Фото: ОПУ

"Ви справжні захисники нашої держави. Дякуємо за те, що ви в Україні, з Україною, за те, що захищаєте й захистили, за вашу дійсно міцну службу. Я вас вітаю і вдячний за все. Найшвидшого одужання. І дякую вашим рідним та близьким", — висловився Зеленський.

Зеленський 1 жовтня
Вручення нагороди медикам. Фото: ОПУ

Окремо Зеленський відзначив і бойових медиків, які рятують поранених на фронті, беруть участь в евакуації та працюють у прифронтових регіонах. Вони отримали орден Данила Галицького та медаль "За військову службу Україні".

Зеленський нагородив воїнів
Володимир Зеленський з лікарями та військовослужбовцями. Фото: ОПУ

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії та вшанував пам'ять полеглих воїнів. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
