Зеленський нагородив поранених бійців і медиків у День захисників і захисниць України

Зеленський нагородив воїнів і медиків у День захисників — фото
У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський зустрівся з пораненими військовими та медиками, які щодня рятують їхні життя й допомагають відновлюватися після бойових травм. Глава держави вручив воїнам і медикам державні нагороди, відзначивши їхню мужність та самопожертву.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.
Зеленський нагородив держнагородами поранених воїнів
Вісім українських військовослужбовців отримали ордени "За мужність" ІІІ ступеня. Серед нагороджених — бійці Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, 138-го центру спеціального призначення (протидії диверсіям і терактам), а також Десантно-штурмових військ. Вони були поранені під час виконання бойових завдань на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині.
Серед відзначених — Володимир Ситнік, який 19 квітня цього року вийшов із російського полону. Нині він продовжує лікування після численних поранень.
"Ви справжні захисники нашої держави. Дякуємо за те, що ви в Україні, з Україною, за те, що захищаєте й захистили, за вашу дійсно міцну службу. Я вас вітаю і вдячний за все. Найшвидшого одужання. І дякую вашим рідним та близьким", — висловився Зеленський.
Окремо Зеленський відзначив і бойових медиків, які рятують поранених на фронті, беруть участь в евакуації та працюють у прифронтових регіонах. Вони отримали орден Данила Галицького та медаль "За військову службу Україні".
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії та вшанував пам'ять полеглих воїнів.
