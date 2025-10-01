Зеленский наградил раненых бойцов и медиков в День защитников и защитниц Украины

Владимир Зеленский вручает награду раненому воину ВСУ. Фото: Офис Президента Украины

В День защитников и защитниц Украины Президент Владимир Зеленский встретился с ранеными военными и медиками, которые ежедневно спасают их жизни и помогают восстанавливаться после боевых травм. Глава государства вручил воинам и медикам государственные награды, отметив их мужество и самопожертвование.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский посетил больницу. Фото: ОПУ

Восемь украинских военнослужащих получили ордена "За мужество" III степени. Среди награжденных — бойцы Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, 138-го центра специального назначения (противодействия диверсиям и терактам), а также Десантно-штурмовых войск. Они были ранены во время выполнения боевых задач в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях.

Среди отмеченных — Владимир Сытник, который 19 апреля этого года вышел из российского плена. Сейчас он продолжает лечение после многочисленных ранений.

Раненые воины в больнице Фото: ОПУ

"Вы настоящие защитники нашего государства. Спасибо за то, что вы в Украине, с Украиной, за то, что защищаете и защитили, за вашу действительно крепкую службу. Я вас поздравляю и благодарен за все. Скорейшего выздоровления. И спасибо вашим родным и близким", — высказался Зеленский.

Вручение награды медикам, фото: ОПУ

Отдельно Зеленский отметил и боевых медиков, которые спасают раненых на фронте, участвуют в эвакуации и работают в прифронтовых регионах. Они получили орден Даниила Галицкого и медаль "За воинскую службу Украине".

Владимир Зеленский с врачами и военнослужащими. Фото: ОПУ

Напомним, в Украине сегодня, 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии и почтил память павших воинов.