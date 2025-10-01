Украина готова к переговорам с ЕС о членстве - Зеленский - Украина готова к переговорам с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: daycom.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС. По его словам, страна сделала это быстрее всех предыдущих кандидатов и качественно подготовилась к открытию первого кластера переговоров о вступлении.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 1 октября.

Зеленский о европейском пути Украины

Украина завершила важный этап в процессе евроинтеграции - внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС. Зеленский отметил, что страна готова к открытию первого переговорного кластера "Основы" и ожидает реального прогресса от Евросоюза. Он подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства и теперь Европа должна придерживаться своих.

"Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза, и мы сделали это быстрее, чем кто-либо до нас. Мы сделали это качественно. Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах о членстве в Евросоюзе —кластера "Основы". Нам нужен реальный прогресс в этом вопросе", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина борется с врагом и одновременно движется по пути реформ, а Молдова в очередной раз подтвердила свой европейский выбор. Он подчеркнул поддержку Западных Балкан и отметил, что Европа должна придерживаться обещаний так же, как кандидаты выполняют свои обязательства.

