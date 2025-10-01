Украина готова к переговорам с ЕС о членстве - Зеленский - Украина готова к переговорам с ЕС

Украина завершила скрининг законодательства для ЕС — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС. По его словам, страна сделала это быстрее всех предыдущих кандидатов и качественно подготовилась к открытию первого кластера переговоров о вступлении.
Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 1 октября.
Зеленский о европейском пути Украины
Украина завершила важный этап в процессе евроинтеграции - внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС. Зеленский отметил, что страна готова к открытию первого переговорного кластера "Основы" и ожидает реального прогресса от Евросоюза. Он подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства и теперь Европа должна придерживаться своих.
"Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза, и мы сделали это быстрее, чем кто-либо до нас. Мы сделали это качественно. Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах о членстве в Евросоюзе —кластера "Основы". Нам нужен реальный прогресс в этом вопросе", — сказал Зеленский.
Президент также отметил, что Украина борется с врагом и одновременно движется по пути реформ, а Молдова в очередной раз подтвердила свой европейский выбор. Он подчеркнул поддержку Западных Балкан и отметил, что Европа должна придерживаться обещаний так же, как кандидаты выполняют свои обязательства.
Также 1 октября
- Встреча Зеленского с принцессой Анной в Софии Киевской — первый визит Ее Королевского Высочества в Украину после обретения независимости.
- Президент подписал указы о присвоении звания Герой Украины четырем украинцам посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко.
- В День защитников и защитниц Украины Зеленский встретился с ранеными воинами и врачами, которые помогают им восстанавливаться.
- В Одессе стихия унесла жизни девяти человек, среди них ребенок; еще один человек считается пропавшим без вести.
- Президент объявил новые города-герои на Днепровщине, Донетчине, Николаевщине, Харьковщине и Хмельнитчине области.
