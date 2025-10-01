Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина завершила скрининг законодательства для ЕС — Зеленский

Украина завершила скрининг законодательства для ЕС — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 20:40
Украина готова к переговорам с ЕС о членстве - Зеленский - Украина готова к переговорам с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: daycom.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС. По его словам, страна сделала это быстрее всех предыдущих кандидатов и качественно подготовилась к открытию первого кластера переговоров о вступлении.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 1 октября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о европейском пути Украины

Украина завершила важный этап в процессе евроинтеграции - внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС. Зеленский отметил, что страна готова к открытию первого переговорного кластера "Основы" и ожидает реального прогресса от Евросоюза. Он подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства и теперь Европа должна придерживаться своих.

"Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза, и мы сделали это быстрее, чем кто-либо до нас. Мы сделали это качественно. Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах о членстве в Евросоюзе —кластера "Основы". Нам нужен реальный прогресс в этом вопросе", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина борется с врагом и одновременно движется по пути реформ, а Молдова в очередной раз подтвердила свой европейский выбор. Он подчеркнул поддержку Западных Балкан и отметил, что Европа должна придерживаться обещаний так же, как кандидаты выполняют свои обязательства.

Также 1 октября

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября провел встречу в Киеве с Королевской принцессой Великобритании Анной.

Ранее мы также информировали, что в День защитников и защитниц Украины Зеленский встретился с ранеными военными и медиками, вручив им государственные награды за мужество и самопожертвование.

Владимир Зеленский Европейский союз закон Европа ЕС
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации