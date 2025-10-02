Зеленский прокомментировал попытки Орбана блокировать вступление Украины в ЕС

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о попытках Венгрии блокировать вступление Украины в Европейский союз. В частности, глава государства ответил на предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о "стратегическом партнерстве" как альтернативе полноправному членству в ЕС.

Об этом президент сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 2 октября.

Президент подчеркнул, что путь Украины в ЕС необратим, ведь это одновременно воля украинского народа и принятое Европой решение.

"Никто не может блокировать путь Украины в Евросоюз. Потому что это решение украинского народа и, конечно, решение Европы видеть Украину в составе Европейского Союза в будущем. У нас проблемы с Венгрией — можем открыто об этом говорить, — потому что у Виктора Орбана выборы. Я думаю, поскольку у него выборы, то из-за этого он блокирует путь мощного народа в Европейский Союз", — заявил Зеленский.

Кроме того, Метте Фредериксен поддержала украинского лидера и отметила, что видит Украину членом Евросоюза, как и Молдову.

"Я не позволю одной стране, и я точно не позволю каждой из них принимать решения относительно всего европейского будущего. Это вопрос для всего Европейского Союза и, собственно, для всего европейского континента. И мы должны построить как можно более сильную Европу, что, по моему мнению, означает расширение ЕС. Существует европейское единство, потому что мы, 26 стран, соглашаемся, что Украина, Молдова и другие страны должны присоединиться к нам", — сказала премьер-министр Дании.

Она также добавила, что даже, если Венгрия, будет выступать против членства Украины в ЕС, найдется путь решить этот вопрос.

"Мы можем сделать много вещей, даже если не сможем убедить Виктора Орбана открыть первый кластер. Есть так много вещей, которые нужно решить, изменить и принять решение до того дня, когда вы сможете фактически вступить в Европейский Союз, как и для всех стран-кандидатов. Если мы не сможем убедить Виктора Орбана, то я думаю, что нам просто нужно двигаться дальше со всей работой, которую нужно выполнить между Украиной и Европейской Комиссией, продолжая нашу работу", — сказала Фредериксен.

Напомним, ранее стало известно, что процесс вступления Украины в ЕС может начаться уже в 2026 году. По данным источников, это может произойти после проведения парламентских выборов в Венгрии.

А также ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина завершила скрининг законодательства для вступления в Евросоюз.