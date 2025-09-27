Запуск кластеров планируют после выборов в Венгрии, когда Орбан лишится власти

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. Фото: Reuters

Возможность открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС реальна уже в 2026 году. Однако есть одно условие, которое необходимо для этого.

Об этом со ссылкой на собственные источники среди еврочиновников сообщает DW.

После чего могут открыться кластеры для вступления Украины в ЕС

По информации анонимного высокопоставленного чиновника Евросоюза, это может стать только после парламентских выборов в Венгрии, запланированных на апрель 2026 года. Предполагается, что по итогам этих выборов партия действующего премьер-министра Виктора Орбана потеряет власть.

Сейчас Венгрия блокирует начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, несмотря на выполнение Киевом всех необходимых условий. Чиновник подчеркнул, что преодолеть вето Венгрии пока невозможно, поскольку решение об открытии переговорных кластеров принимается по принципу единогласия.

Хотя в Евросоюзе велись обсуждения по переходу к принятию решений квалифицированным большинством голосов, эти разговоры пока не привели ни к какому результату.

Единственным "реалистичным" выходом из ситуации чиновник считает выполнение всей технической работы заранее, чтобы быть готовым к быстрому продвижению переговоров с Украиной после ухода Орбана из власти.

Другой источник в европейских институтах подтвердил, что страны Евросоюза пытались найти правовые пути для обхода вето Венгрии, но эти попытки оказались безрезультатными. В результате ситуация остается сложной.

Еврочиновник подчеркнул, что процесс расширения ЕС, хоть и формально основан на заслугах страны-кандидата, в конечном итоге является политическим решением. Он подтвердил, что Украина выполнила все необходимые требования для открытия первого переговорного кластера и что финальная сессия скрининга украинского законодательства состоится 29 сентября.

Напомним, из-за блокирования Словакией очередного, 19-го пакета санкций ЕС его не могут до сих пор согласовать.

Также мы информировали, что ЕС разрабатывает механизм выделения средств для Украины из замороженных российских финансов. Сумма может составить 140 млрд евро.