Словакия блокирует 19-й пакет санкций против РФ

ЕС не может принять 19-й пакет санкций против РФ — кто блокирует
Словакия не поддержала 19-й санкционный пакет против России, которые планирует ввести Европейский Союз. Таким образом его принятие пока заблокировано.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в пятницу, 26 сентября.
Послы ЕС сегодня впервые обсудили 19-й пакет санкций против РФ — что известно
Отмечается, что послы стран-членов Евросоюза сегодня впервые обсудили пакет санкций. Однако Словакия заявила, что будет блокировать его.
"Послы ЕС сегодня впервые обсудили пакет санкций против России. Вероятно, зеленого света не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия блокирует пока", — написал Йозвяк.
Напомним, что в 19-й пакет санкций вошли ограничения для 118 судов теневого флота РФ и по криптовалюте.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, почему важно ввести ограничения против криптоплатформ РФ.
