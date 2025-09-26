Словакия блокирует 19-й пакет санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Словакия не поддержала 19-й санкционный пакет против России, которые планирует ввести Европейский Союз. Таким образом его принятие пока заблокировано.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в пятницу, 26 сентября.

Сообщение Рикарда Йозвяка. Фото: скриншот

Послы ЕС сегодня впервые обсудили 19-й пакет санкций против РФ — что известно

Отмечается, что послы стран-членов Евросоюза сегодня впервые обсудили пакет санкций. Однако Словакия заявила, что будет блокировать его.

"Послы ЕС сегодня впервые обсудили пакет санкций против России. Вероятно, зеленого света не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия блокирует пока", — написал Йозвяк.

Напомним, что в 19-й пакет санкций вошли ограничения для 118 судов теневого флота РФ и по криптовалюте.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, почему важно ввести ограничения против криптоплатформ РФ.