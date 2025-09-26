Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС не может принять 19-й пакет санкций против РФ — кто блокирует

ЕС не может принять 19-й пакет санкций против РФ — кто блокирует

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 16:50
Словакия блокирует 19-й пакет санкций против РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Словакия не поддержала 19-й санкционный пакет против России, которые планирует ввести Европейский Союз. Таким образом его принятие пока заблокировано.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в пятницу, 26 сентября.

Реклама
Читайте также:
рікард
Сообщение Рикарда Йозвяка. Фото: скриншот

Послы ЕС сегодня впервые обсудили 19-й пакет санкций против РФ — что известно

Отмечается, что послы стран-членов Евросоюза сегодня впервые обсудили пакет санкций. Однако Словакия заявила, что будет блокировать его.

"Послы ЕС сегодня впервые обсудили пакет санкций против России. Вероятно, зеленого света не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия блокирует пока", — написал Йозвяк.

Напомним, что в 19-й пакет санкций вошли ограничения для 118 судов теневого флота РФ и по криптовалюте.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, почему важно ввести ограничения против криптоплатформ РФ.

санкции против России Европейский союз санкции Словакия война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации