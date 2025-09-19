Санкции против РФ 19 сентября - Зеленский поблагодарил ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги Европейского Союза по подготовке нового, 19-го пакета санкций против России. Он подчеркнул, что этот пакет направлен на главные источники финансирования российской военной машины — энергетические доходы, финансовую систему, высокотехнологичные ресурсы и военно-промышленную базу.

Об этом он сообщил в Telegram в пятницу, 19 сентября.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский поблагодарил ЕС

По словам Зеленского, принятие этих ограничений станет важным сигналом и усилит давление на агрессора, обеспечив реальный эффект для снижения его военного потенциала.

Президент также отметил прогресс в подготовке механизма использования доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Он отметил, что эти средства помогут укрепить оборону и устойчивость государства, а также будут способствовать ее восстановлению.

"Спасибо ЕС за лидерство и единство. Рассчитываем на быстрое принятие 19-го пакета и ожидаем синхронизации этих шагов другими партнерами. Постоянное давление необходимо, чтобы заставить Россию к миру и привлечь ее к ответственности", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что сегодня Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций, направленный против Кремля. Туда вошли ограничения, в частности, в отношении теневого флота РФ и криптовалюты.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом США Дональдом Трампом способы экономического давления на Россию.