Зеленський привітав підготовку 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Зеленський привітав підготовку 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 22:38
Санкції проти РФ 19 вересня - Зеленський подякував ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав кроки Європейського Союзу щодо підготовки нового, 19-го пакету санкцій проти Росії. Він підкреслив, що цей пакет спрямований на головні джерела фінансування російської воєнної машини — енергетичні доходи, фінансову систему, високотехнологічні ресурси та військово-промислову базу.

Про це він повідомив у Telegram у п'ятницю, 19 вересня.

Зеленський привітав підготовку 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський подякував ЄС

За словами Зеленського, ухвалення цих обмежень стане важливим сигналом і посилить тиск на агресора, забезпечивши реальний ефект для зниження його воєнного потенціалу.

Президент також відзначив прогрес у підготовці механізму використання доходів від заморожених російських активів на користь України. Він наголосив, що ці кошти допоможуть зміцнити оборону та стійкість держави, а також сприятимуть її відновленню.

"Дякуємо ЄС за лідерство та єдність. Розраховуємо на швидке ухвалення 19-го пакету й очікуємо синхронізації цих кроків іншими партнерами. Постійний тиск необхідний, щоб змусити Росію до миру та притягнути її до відповідальності", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій, направлений проти Кремля. Туди увійшли обмеження, зокрема, щодо тіньового флоту РФ та криптовалюти.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила із президентом США Дональдом Трампом способи економічного тиску на Росію.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
