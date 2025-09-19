Новий 19-й пакет санкцій проти РФ - що включає

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

У п'ятницю, 19 вересня, Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. До нового санкційного пакета увійшли обмеження, зокрема, щодо тіньового флоту РФ та криптовалюти.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Сьогодні, 19 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас представили новий 19-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет санкцій проти Росії містить наступні обмеження:

обмеження для 118 суден тіньового флоту Росії;

обмеження щодо криптовалютних платформ, які допомагають РФ обходити санкції;

заборона на всі транзакції з енергетичними гігантами "Роснафта" і "Газпронафта";

санкції проти нафтопереробних заводів, нафтотрейдерів, нафтохімічних компаній в третіх країнах, включаючи Китай;

обмеження проти 45 компаній у РФ та інших країнах, які допомагають російському ВПК;

додаткові санкції проти банків у Росії й третіх країн, щоб посилити боротьбу з обходом санкцій.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії й за його даними, там є такі пропозиції:

заборона імпорту російського зрідженого газу;

обмеження для криптоплатформ і транзакцій у криптовалюті;

заборона використання російської платіжної системи "Мир".

"Важливо обмежувати імпорт російських енергоресурсів — це важливо", — наголосив Єрмак.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

