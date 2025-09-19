Відео
Головна Новини дня Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій проти РФ — деталі

Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій проти РФ — деталі

Дата публікації: 19 вересня 2025 16:07
Новий 19-й пакет санкцій проти РФ - що включає
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

У п'ятницю, 19 вересня, Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. До нового санкційного пакета увійшли обмеження, зокрема, щодо тіньового флоту РФ та криптовалюти.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Читайте також:

Новий 19-й пакет санкцій проти РФ — які обмеження містить

Сьогодні, 19 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас представили новий 19-й пакет санкцій проти Росії. 

Новий пакет санкцій проти Росії містить наступні обмеження:

  • обмеження для 118 суден тіньового флоту Росії;
  • обмеження щодо криптовалютних платформ, які допомагають РФ обходити санкції;
  • заборона на всі транзакції з енергетичними гігантами "Роснафта" і "Газпронафта";
  • санкції проти нафтопереробних заводів, нафтотрейдерів, нафтохімічних компаній в третіх країнах, включаючи Китай;
  • обмеження проти 45 компаній у РФ та інших країнах, які допомагають російському ВПК;
  • додаткові санкції проти банків у Росії й третіх країн, щоб посилити боротьбу з обходом санкцій.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії й за його даними, там є такі пропозиції:

  • заборона імпорту російського зрідженого газу;
  • обмеження для криптоплатформ і транзакцій у криптовалюті;
  • заборона використання російської платіжної системи "Мир".

"Важливо обмежувати імпорт російських енергоресурсів — це важливо", — наголосив Єрмак.

Єрмак санкції
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Раніше ми інформували, чому Європейська комісія вирішила вдарити по криптоплатформах Росії.

Також ми повідомляли, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила із президентом США Дональдом Трампом щодо економічного тиску на Росію.

Автор:
Євтушенко Аліна
Автор:
Євтушенко Аліна
