Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Головна Новини дня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 13:24
Єврокомісія схвалила новий пакет санкцій проти Росії
Засідання Європейської комісії. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 19 вересня, Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет санкцій буде спрямований проти криптовалюти, енергетики та банків.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньо, інформує The Guardian.

Реклама
Читайте також:

Єврокомісія схвалила новий пакет санкцій проти РФ — деталі

У п'ятницю, 19 вересня, Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що Єврокомісія анонсує новий санкційний пакет сьогодні після обіду.

За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, новий пакет санкції проти Росії буде спрямований проти криптовалюти, банків та енергетики.

Зазначається, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас представлять подробиці нового санкційного пакета в пресрелізі, який буде опубліковано пізніше сьогодні, 19 вересня.

Нещодавно заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв пояснив, чому США та ЄС затягують введення нових санкцій проти Росії.

Раніше ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики.

санкції проти Росії санкції Єврокомісія війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації