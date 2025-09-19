Єврокомісія схвалила новий пакет санкцій проти Росії

Засідання Європейської комісії. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 19 вересня, Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет санкцій буде спрямований проти криптовалюти, енергетики та банків.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньо, інформує The Guardian.

У п'ятницю, 19 вересня, Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що Єврокомісія анонсує новий санкційний пакет сьогодні після обіду.

За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, новий пакет санкції проти Росії буде спрямований проти криптовалюти, банків та енергетики.

Зазначається, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас представлять подробиці нового санкційного пакета в пресрелізі, який буде опубліковано пізніше сьогодні, 19 вересня.

Нещодавно заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв пояснив, чому США та ЄС затягують введення нових санкцій проти Росії.

Раніше ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики.