Чому Захід зволікає з новим пакетом санкцій проти РФ - відповідь Єгора Чернєва

США та ЄС затягують введення нових санкцій проти Росії та її партнерів. Це пов'язано із страхом країн перед глобальною рецесією.

Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в коментарі журналістці Галині Остаповець Новини.LIVE.

Захід зволікає з новим пакетом санкцій проти РФ

За його словами, західні партнери України усвідомлюють, що введення вторинних санкцій, зокрема проти Китаю чи Індії, може спричинити дзеркальні кроки у відповідь, що поставить під загрозу стабільність світової економіки.

Водночас нардеп наголосив, що саме дії Кремля підштовхують до необхідності нових обмежень.

"Путін зробив усе, щоб таке рішення було прийняте. Він уже показав, що не хоче миру і готовий не лише бомбити Київ та інші цивільні міста, а й атакувати безпілотниками територію Польщі. Але, на жаль, наші партнери зволікають із ухваленням рішень", — зазначив Чернєв.

Окремо він звернув увагу на слабкість європейських оборонних структур, підкресливши, що без відчуття власної спроможності дати відсіч агресору країни ЄС і надалі уникатимуть рішучих кроків у відповідь на провокації Росії.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики, яка стане сигналом для світу та аргументом на користь миру.

У Конгресі США тим часом заявили, що закликатимуть колег прив'язати законопроєкт про суворі санкції проти Росії до обов'язкового для ухвалення законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду.